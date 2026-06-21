Сибіга: впевнений, що ми знайдемо ці точки взаємного дотику з Польщею

Україна не прагнула до ескалації двосторонніх відносин з Польщею, цінує їх та всю двосторонню співпрацю та знайде з польською стороною точки дотику, переконаний міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Насправді, Україна не прагнула творити такі напружені сторінки в наших двосторонніх відносинах. Ми завжди конструктивно підходили, цінували наші відносини з Польщею, були вдячні за ту допомогу, яку отримували… Так, були складні сторінки, і треба чесно їх обговорювати, але нехай це обговорюють історики", – сказав Сибіга в ефірі національного телемарафону в неділю.

Він зазначив, що за останні півтори роки з Польщею було досягнуто значного прогресу саме у чутливих питаннях історичного минулого.

"Це і розпочалися ексгумації, це розпочався діалог істориків. Ми деполітизували ці питання. І дуже важливо зараз, знову ж таки, не політизувати чутливі питання історичного минулого", – сказав міністр.

У той ще час Сибіга наголосив, що "зараз нічого нікому не повинні доводити завдяки нашим воїнам на полі бою, завдяки нашим спроможностям, завдяки зростанню нашої ролі". "Ми зараз бачимо, яка роль справжньої України, і ми це будемо наповнювати. Комусь це може не подобатись, але це реалії, яких вже не уникнеш. Тому давайте працювати", – пояснив він.

"Ми цінуємо всю допомогу, яка була надавалася. Ми цінуємо той трек, який ми маємо з нашими польськими друзями. Я впевнений, що ми знайдемо ці точки взаємного дотику", – резюмував Сибіга.

Як повідомлялося, 19 червня президент Республіки Польща Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА). За його словами, для більшості польського суспільства УПА залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Речі Посполитої під час Другої світової війни. Навроцький також висловив незгоду з рішенням Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.