Сибіга: бачимо суттєве зростання антиукраїнських настроїв в Польщі, це становить загрозу життям

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Україна готова до співпраці з польською стороною для вирішення ситуації з проявами ксенофобії щодо українців, які перебувають на території Польщі, зазначає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми вже бачимо суттєве зростання антиукраїнських настроїв в Польщі. Я як міністр отримую зараз інформацію по фактах – а їх дуже багато в різних регіонах Польщі – нападів на українців, їх приниження, булінґу дітей в школах. Це ненормально. І ми це говорили дипломатичними каналами нашим польським приятелям. Давайте спільно реагувати", – сказав Сибіга в ефірі національного телемарафону в неділю.

Він також наголосив, що таких проявів ксенофобії щодо українців в інших країнах знайти важко, і що їх кількість в Польщі "нарощується і зростає".

"Це становить зараз загрозу для їхнього життя. Тому нам дуже важливо, щоб емоції були відкладені в сторону. Є у нас механізми, є у нас попередній досвід позитивний, є воля. Але що важливо, щоб ця воля була з обидвох сторон. Україна готова. Ми готові до чесного, рівноправного діалогу", – сказав Сибіга.