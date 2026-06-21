Інтерфакс-Україна
Політика
14:29 21.06.2026

Позбавлення Зеленського ордена було зневагою до українських воїнів, будемо дзеркалити недружні кроки – Сибіга

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Позбавлення Зеленського ордена було зневагою до українських воїнів, будемо дзеркалити недружні кроки – Сибіга
Фото: МЗС України

Україна буде дзеркально відповідати на недружні дії інших країн і закликає країни-партнери до зваженості у взаємовідносинах, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи ситуацію з позбавленням українського народу в особі президента України Володимира Зеленського польського Ордена Білого Орла.

"Напевно, що ця ситуація, ця зневага до президента України, це ж не лише про орден, це ж не про позбавлення ордену, це була висловлена зневага до українського воїну, до українського народу, до нашої історії, до нашого права мати нашу історію. Ми цього толерувати не будемо. І ця ситуація, коли стільки президентів і колишніх консолідовано зайняли позицію, це свідчення нашої зрілості, недопущення, що жоден інший президент іншої іноземної держави не буде нам більше диктувати нашу історію. Крапка. Це закінчено", – сказав Сибіга в ефірі національного телемарафону в неділю.

При цьому він наголосив на відкритості до дипломатичного діалогу з країнами-партнерами.

"Ми знаємо, що 11 липня теж така досить чутлива дата для Польщі. Мається на увазі, будуть згадувати жертви Волинської трагедії. І ми закликаємо до зваженості, ми відкриті до дипломатичного діалогу, ми вважаємо, що арсенал дипломатичних інструментів має бути максимально задійний, і ми до цього готові", – сказав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Міністр наголосив, що Україна має намір перейти до політики дзеркальних кроків до інших країн, у тому числі, якщо вони будуть недружніми. "Ми будемо дзеркалити всі кроки, особливо, якщо ці кроки недружні, якщо ці кроки зневажливі до нашої країни", – наголосив Сибіга.

"Час непомічання Україною недружніх кроків, маніпуляцій з нашою історією пройшов. Ми тепер будемо дзеркалити, і я хочу, щоби наші польські друзі це почули", – додав він.

Очільник зовнішньополітичного відомства назвав рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена "величезною помилкою" та руйнацією позитивних напрацювань, досягнутих останнім часом.

"На жаль, від тих суперечок, сварок, які існують між нашими народами, передусім виграє Москва. Це про безпеку. Тому ми закликаємо до зваженості, до дипломатії. Ми готові до неї. І, до речі, у нас цей трек зберігається. Ми розмовляємо щодня з нашими польськими друзями, як цей трек дипломатичний зберігти, тому що ми об’єднані спільними і викликами, і інтересами, і спільним європейським майбутнім. Ми повинні позбавитися цього тяготіння минулого на наших відносинах", – додав Сибіга.

Як повідомлялося, 19 червня президент Республіки Польща Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА). За його словами, для більшості польського суспільства УПА залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Речі Посполитої під час Другої світової війни. Навроцький також висловив незгоду з рішенням Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

Після цього від польського ордену Білого Орла відмовився другий президент України (1994-2005рр.) Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко (2004-2008 рр) та міністр закордонних справ України (1998-2000, 2005-2007рр.) Борис Тарасюк. Також про відмову від низки польських державних нагород заявила низка діючих та колишніх державних діячів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Орден Білого Орла є символом довіри польської держави та вдячності народу, а також підкреслив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії, проте зауважив, що Україна не буде сперечатися щодо рішень про нагороди, якщо подібні символи залишаються у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера.

Теги: #упа #сибіга #військові #польща #зеленський #нагорода

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