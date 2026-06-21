Інтерфакс-Україна
Політика
14:19 21.06.2026

Зеленський ухвалить рішення щодо участі у форумі в Ґданську в понеділок – Сибіга

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Зеленський ухвалить рішення щодо участі у форумі в Ґданську в понеділок – Сибіга
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прогнозує, що президент України Володимир Зеленський оголосить про своє рішення брати чи не брати участі в Конференції з відбудови України URC2026, проведення якої заплановане на 25-26 червня у польському Ґданську, у найближчий понеділок, 22 червня.

"В понеділок, я думаю, що ми будемо доповідати знову ж таки президенту України щодо готовності до цієї конференції, щодо наслідків тих чи інших рішень і щодо модальності її проведення. І за результатами цього президент ухвалить це рішення", – сказав Сибіга в ефірі національного телемарафону в неділю.

При цьому він додав, що багато міжнародних партнерів проявили солідарність з позицією України і засудили дії президента Польщі Кароля Навроцького, який позбавив українського народ в особі президента України Володимира Зеленського польського Ордена Білого Орла.

Як повідомлялося, 19 червня президент Республіки Польща Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА). За його словами, для більшості польського суспільства УПА залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Речі Посполитої під час Другої світової війни. Навроцький також висловив незгоду з рішенням Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

Після цього від польського ордену Білого Орла відмовився другий президент України (1994-2005рр.) Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко (2004-2008 рр) та міністр закордонних справ України (1998-2000, 2005-2007рр.) Борис Тарасюк. Також про відмову від низки польських державних нагород заявила низка діючих та колишніх державних діячів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Орден Білого Орла є символом довіри польської держави та вдячності народу, а також підкреслив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії, проте зауважив, що Україна не буде сперечатися щодо рішень про нагороди, якщо подібні символи залишаються у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера.

Теги: #urc_2026 #зеленський #сибіга #ґданськ

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