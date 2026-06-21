Інтерфакс-Україна
Політика
10:41 21.06.2026

Ющенко: чиїм доблесним іменем названо військовий підрозділ ЗСУ – це суверенне право української нації і держави

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Ющенко: чиїм доблесним іменем названо військовий підрозділ ЗСУ – це суверенне право української нації і держави

Третій президент України (2005-2010) Віктор Ющенко вважає, що у взаєминах України і Польщі важливо триматися політичної формули "Вибачаємо і просимо вибачення".

"Багато сторіч українці і поляки жили поруч як історичні сусіди. Часто ми мешкали на одній землі – жили і дружньо, і терпеливо один до одного, і по-різному… Світ змінювався, а разом із ним і наші кордони, зокрема й із Польщею. Драматичним для нас було особливо XX століття з конфліктами і навіть війнами. Звісно, зберігалися різні погляди та оцінки цих подій з української і польської сторін. Очевидно, для кожної нації ці події вже стали історією, яку не зміниш. Більше того, ця історія відносин стала суб’єктивною частиною кожної нації і держави", – написав Ющенко в мережі Facebook.

Тому він вважає одним із знакових, непростих, але важливих рішень 2003 року президентів України та Польщі, та парламентів обох країн про прийняття історичної взаємної прощі: "Вибачаємо і просимо вибачення". 

"Базово важливо і сьогодні триматися цієї інтегральної політичної формули щодо нашої взаємної історії. Не спекулювати і не висмикувати контексти. Всю решту важливої роботи з пошуку істини залишимо науковцям, освітянам та громадськості", – наголосив Ющенко.

Також президент зауважив, що в дискусії щодо національних героїв, українці, зокрема влада, не ставили за мету акцентувати чи формувати польській нації, хто має бути вашим національним героєм.

"Це – ваша історія і ваш вибір! Очевидно, і українці не потребують аналогічних послуг. Це наше суверенне право – визначати, хто є наші національні герої. Повторюся: ваші і наші герої – люди різні. Але переконаний, що їхній вибір базований на соціоментальному критерії. А саме – національними героями України є ті, хто присвятив свою боротьбу, здоров’я і життя свободі нації та суверенності своєї держави. Переконаний, що так чинить і польська нація. Тому, чиїм доблесним іменем названо військовий підрозділ ЗСУ – це суверенне право української нації і держави", – наголосив він.

Крім того, на його думку, рішення президента Польщі Кароля Навроцького ініціювати позбавлення українського воїнства та нації (в особі президента України Володимира Зеленського) Ордена Білого Орла – безумовно безвідповідальне.

Як повідомлялося, 19 червня президент Республіки Польща Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА). За його словами, для більшості польського суспільства УПА залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Речі Посполитої під час Другої світової війни. Навроцький також висловив незгоду з рішенням Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

Теги: #ющенко #політика #польща #зеленський #орден

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