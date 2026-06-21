Інтерфакс-Україна
Політика
10:23 21.06.2026

Експрем'єр України Гройсман на знак солідарності із Зеленським повернув Польщі Лицарський хрест Ордена Заслуг

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Експрем'єр України Гройсман на знак солідарності із Зеленським повернув Польщі Лицарський хрест Ордена Заслуг

Колишній прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.) Володимир Гройсман заявив, що на знак солідарності із президентом Володимиром Зеленським повернув Польщі Лицарський хрест Ордена Заслуг.

"Я повертаю орден на знак солідарності з Україною та президентом Зеленським. Не з образою на польський народ, а з глибокою повагою до нього та вдячністю за всі роки підтримки, за мільйони поляків, які відкрили серця і домівки для наших людей після 24 лютого", – написав він у Facebook.

Гройсман розповів, що в 2011 році, будучи мером Вінниці, отримав Лицарський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща за розвиток регіональної співпраці з польськими містами. Він наголосив, що ця нагорода є для нього особистою і саме тому "рішення повернути її – теж особисте".

"Кожен народ має право на свою історію та своїх героїв. Це право священне – і для України, і для Польщі. Ми можемо дивитись на минуле по-різному і це нормально між сусідами з такою глибокою і складною спільною долею. Але минуле не може бути дорожчим за спільне майбутнє", – підкреслив він.

Гройсман зазначив, що є речі, які не підлягають дискусії.

"Сьогодні точиться війна. Справжній ворог – росія. І поки ця війна триває – суперечки про минуле ми не можемо собі дозволити. Саме цього і прагне москва: щоб Варшава і Київ дивились не вперед, а назад", – зазначив він.

Гройсман навів слова прем’єр-міністра Британії Вінстона Черчилля: "Якщо ви сваритесь з минулим, ви втратите майбутнє".

Експрем’єр підкреслив, що Україна і Польща – стратегічні союзники не тому, що так записано в деклараціях, а тому що спільна безпека, свобода та місце в Європі – нероздільні.

"Мій орден повертається. Але моя повага до польського народу – залишається", – резюмував він.

Теги: #польща #гройсман #зеленський #нагорода

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