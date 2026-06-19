Інтерфакс-Україна
Політика
20:27 19.06.2026

Суперечка щодо відкриття комунікації з РФ стосовно війни в Україні виникла в ЄС – ЗМІ

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Суперечка щодо відкриття комунікації з РФ стосовно війни в Україні виникла в ЄС – ЗМІ
Фото: Unsplash

Лідери Європейського Союзу не змогли домовитися про створення каналу зв'язку з РФ, щоб забезпечити захист інтересів блоку у разі досягнення прогресу в переговорах щодо припинення війни в Україні, повідомляє The Washington Post у п'ятницю.

Видання повідомляє, що президент Європейської Ради Антоніу Кошта, який цього тижня головував на дводенному саміті в Брюсселі, доручив своєму офісу зв'язатися з Кремлем і запропонував контакт високопосадовцю.

Кошта також сказав, що його метою не є посередництво чи створення паралельного переговорного шляху до того, який очолюють Сполучені Штати, і які при цьому не мають значного прогресу. "Нам потрібно було негайно встановити цей прямий контакт. Ми не можемо покладатися лише на інших у тлумаченні російських повідомлень, і ми повинні мати можливість безпосередньо доносити до Росії наші власні повідомлення", – сказав він, уточнивши, що Брюссель не прагнутиме посередництва в переговорах, а радше відкритого спілкування.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підтримує підхід Кошти, оскільки "весь наш континент під загрозою, і саме тому Європа повинна бути одним із архітекторів справедливого та міцного миру".

За даними видання, останніми місяцями в Європі точилися дебати щодо можливості призначення посередника для переговорів з РФ, але ця ідея була значною мірою відхилена, оскільки багато хто вважає, що Володимир Путін навряд чи вестиме переговори. Натомість 27 країн ЄС зосередилися на поступках, які РФ винна зробити для забезпечення миру.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що мирні переговори зрештою повинні проводитися Україною, РФ, Європою та США. "Хто виступатиме від імені Європейського Союзу, нам не потрібно вирішувати сьогодні. Ми вирішимо це, коли розпочнуться переговори", – сказав він.

Мерц наголосив на зусиллях щодо координації дипломатії так званої групи країн E3 – Німеччини, Франції та Великої Британії – формату, який, за його словами, виник "за явним бажанням України".

Міністр закордонних справ Естонії Марґус Цахкна заявив, що "Європа не повинна брати на себе роль нейтрального посередника", а натомість повинна підтримувати позицію України, щоб "змусити Кремль до серйозних переговорів".

Прем'єр-міністр Ірландії Мікеал Мартін сказав, що "відкриття каналу, на нашу думку, не є помилкою, і я довіряю Антоніу Кошті". "Вчора ввечері було дуже ясно, що будь-які переговори повинні бути, перш за все, між Україною та Росією, але немає жодних ознак того, що Росія взагалі сяде за стіл переговорів", – сказав він.

В середу видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Кошта встановив контакт із Кремлем, прагнучи залучити Володимира Путіна до обговорення шляхів припинення війни в Україні. "Головний радник Кошти двічі телефонував високопоставленому російському чиновнику, наближеному до Путіна, з метою підготувати ґрунт для більш змістовних переговорів у майбутньому, повідомив один із співрозмовників, який побажав залишитися анонімним, щоб обговорити приватні питання", – йдеться у повідомленні.

 

Теги: #війна #єс #рф

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