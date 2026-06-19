Інтерфакс-Україна
Політика
18:20 19.06.2026

Уряд заборгував місцевим тепломережам понад 200 млрд, ці борги не дають їм готуватися до зими

2 хв читати
Уряд заборгував місцевим тепломережам понад 200 млрд, ці борги не дають їм готуватися до зими

Уряд та "Нафтогаз" заборгували органам місцевого самоврядування понад 200 млрд гривень, що призводить до блокування рахунків підприємств теплокомуненерго та не дає готуватися до наступного опалювального сезону, зокрема, виконувати заходи в рамках Планів енергостійкості. Про це заявив  народний депутат Олексій Кучеренко під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді.

"На сьогодні склалася вкрай важка ситуація у стосунках "Нафтогазу" з органами місцевого самоврядування. Величезні борги – понад 150 мільярдів, заборгованість по різниці в тарифах – 75 мільярдів, а також блокування рахунків – не дають готуватися до зими і виконувати Плани стійкості. І одночасно йде, так званий, євроінтеграційний закон про теплопостачання, який на жаль нічого не вирішує для галузі. У мене є відповідні листи від Асоціації міст України та профільних підприємств", - заявив народний депутат.

Він закликав очільницю уряду Юлію Свириденко організувати нараду за участі відповідальних чиновників, щоб вирішити цю проблему.

"Я дуже прошу дати доручення першому віце-прем’єру пану Шмигалю та Кулебі негайно організувати конструктивну нараду для того, щоб вирішити цю проблему", - закликав Кучеренко.

Нагадаємо, нещодавно директорка КП ТМ "Бориспільтепломережа" Маріанна Желєзко заявила, що уряд заборгував підприємству загалом 232 млн грн. по компенсації різниці в тарифах за тепло. За її словами, починаючи із 2022 року, вони не отримували на це жодної копійки. Вона зазначила, що уряд загнав теплопостачальні підприємства у боргову яму, зробивши заручниками невиконаних обіцянок, адже в такій ситуації опинилися всі тепломережі України.

Крім того, МКП "Чернівцітеплокомуненерго" заявило, що уряд заборгував підприємству понад 932 млн грн.

 

Теги: #теплокомуненерго #уряд #борги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:07 18.06.2026
Свириденко: Уряд ініціюватиме винесення питання підготовки Києва до зими на розгляд РНБО

Свириденко: Уряд ініціюватиме винесення питання підготовки Києва до зими на розгляд РНБО

13:51 16.06.2026
Уряд планує підвищити мінімальну зарплату майже на 29% упродовж наступних трьох років

Уряд планує підвищити мінімальну зарплату майже на 29% упродовж наступних трьох років

14:32 14.06.2026
Уряд обговорює механізми, які мають стати основою державної житлової політики до 2030 року – Кулеба

Уряд обговорює механізми, які мають стати основою державної житлової політики до 2030 року – Кулеба

23:51 12.06.2026
В уряді обговорили підтримку прифронтових територій – Офіс президента

В уряді обговорили підтримку прифронтових територій – Офіс президента

20:31 12.06.2026
Уряд пропонує кілька законодавчих змін щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування

Уряд пропонує кілька законодавчих змін щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування

20:15 12.06.2026
Уряд прийняв ряд рішень щодо вдосконалення соціального захисту населення

Уряд прийняв ряд рішень щодо вдосконалення соціального захисту населення

11:20 12.06.2026
Свириденко: Зарплати військовим на сьогодні мають покриватися Україною самостійно

Свириденко: Зарплати військовим на сьогодні мають покриватися Україною самостійно

11:11 12.06.2026
Свириденко закликала Раду підтримати посилення штрафів для системних порушників швидкості на дорогах

Свириденко закликала Раду підтримати посилення штрафів для системних порушників швидкості на дорогах

10:41 12.06.2026
Реформа ТЦК буде після реформи підвищення зарплат військовим і термінів служби, заявила Свириденко

Реформа ТЦК буде після реформи підвищення зарплат військовим і термінів служби, заявила Свириденко

10:14 12.06.2026
Уряд вийде з реформою підвищення зарплат військовим і термінів служби в найближчі тижні – Свириденко

Уряд вийде з реформою підвищення зарплат військовим і термінів служби в найближчі тижні – Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Європа так чи інакше має бути за столом переговорів з Росією – Зеленський

Рютте: головним результатом саміту в Анкарі для України буде "залізна відданість" союзників подальшій підтримці

Путін не скористався можливістю зустрітися на полях G7 – Зеленський

Зеленський за підсумками зустрічей на G7: всі вважають необхідним зупинити війну і не бачать бажання з боку РФ

На саміті G7 Велика Британія представить санкції проти РФ та енергетичну угоду з постачанням урану для України

ОСТАННЄ

Вступ України до ЄС загрожуватиме польському сільському господарству, вважає Навроцький

Болгарія накладе вето на новий пакет санкцій ЄС проти Росії – прем'єр

Європа так чи інакше має бути за столом переговорів з Росією – Зеленський

Фіцо розповів про відкриту розмову з Зеленським у Брюсселі

ЄС продовжив санкції проти РФ на рік замість шести місяців

Російські регіони атакує українська зброя, а не "колективний Захід" – Сибіга

За пропозицією Угорщини з декларації ЄС виключили положення щодо прискореного вступу України – Мадяр

Порошенко повідомив про інвестиції у спільне з США і країнами Балтії виробництво ракет проти дронів

Пезешкіан назвав підписання меморандуму між Іраном і США історичною подією

Стати представником ЄС на переговорах з РФ не може людина, яка походить із великої країни Євросоюзу, вважає Мелоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА