Інтерфакс-Україна
Політика
15:42 19.06.2026

Вступ України до ЄС загрожуватиме польському сільському господарству, вважає Навроцький

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Вступ України до ЄС загрожуватиме польському сільському господарству, вважає Навроцький
Фото: https://www.facebook.com/Nawrocki25

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що приєднання України до Європейського Союзу становитиме загрозу для польського сільського господарства.

"Я визнаю, що вступ України до ЄС становить загрозу для польського сільського господарства. Я є президентом Польщі, і, розуміючи прагнення України, завжди буду відстоювати справедливе ставлення до польських фермерів та польської сільськогосподарської продукції, зокрема в контексті "Зеленого курсу" та рішень ЄС", – заявив Навроцький, повідомляє пресслужба Канцелярії президента.

Він також додав, що у Польщі "занадто прекрасна земля" для того, щоб "віддавати польське сільське господарство чи то ідеології, чи то комусь іншому".

Теги: #польща #навроцький #сг #україна_єс

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