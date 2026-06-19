Болгарія накладе вето на новий пакет санкцій ЄС проти Росії – прем'єр
Болгарія накладе вето на останній пакет санкцій ЄС проти Росії, оскільки вони можуть негативно вплинути на економіку країни, але не буде перешкоджати спільним рішенням щодо України, повідомляє Reuters з посиланням на прем’єр-міністра Болгарії Румена Радева.
У понеділок ЄС розширив свій санкційний список, додавши до нього 34 особи та 47 організацій, пов’язаних з військово-промисловим комплексом Росії, її тіньовим флотом нафтогазових танкерів та іншими особами, причетними до політичного втручання, включаючи діячів російської православної церкви.
"Існує значний ризик для роботи Лукойлу", – сказав Радев журналістам перед засіданням Європейської ради в Брюсселі, маючи на увазі російську нафтову компанію, яка є одним з найбільших роздрібних продавців моторного палива в Болгарії та керує єдиним нафтопереробним заводом країни в Бургасі", – йдеться у повідомленні Reuters.
"Ми хочемо, щоб його виключили зі списку", – сказав Радев, висловлювання якого наводить агентство. Радев також назвав потенційними перебої в постачанні запасних частин для метро Софії та добрив. "Всі ці питання повинні бути розглянуті в керівних органах ЄС", – підкреслив він.
Також прем’єр-міністр заявив, що Болгарія не погоджується з санкціями проти високопоставлених осіб російської православної церкви. "Ця війна вже вийшла за межі окопів; вона виходить за межі економіки та енергії, ми можемо побачити її вплив на культуру та спорт, і тепер вона залишається лише для того, щоб вона також поглинула релігію".
Однак Радев заявив, що Болгарія не буде перешкоджати спільним рішенням ЄС щодо України.
"Ми підтримаємо процес переговорів щодо вступу України до ЄС", – підкреслив він.