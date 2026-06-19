Інтерфакс-Україна
Політика
12:44 19.06.2026

Болгарія накладе вето на новий пакет санкцій ЄС проти Росії – прем'єр

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Болгарія накладе вето на новий пакет санкцій ЄС проти Росії – прем'єр

Болгарія накладе вето на останній пакет санкцій ЄС проти Росії, оскільки вони можуть негативно вплинути на економіку країни, але не буде перешкоджати спільним рішенням щодо України, повідомляє Reuters з посиланням на прем’єр-міністра Болгарії Румена Радева.

У понеділок ЄС розширив свій санкційний список, додавши до нього 34 особи та 47 організацій, пов’язаних з військово-промисловим комплексом Росії, її тіньовим флотом нафтогазових танкерів та іншими особами, причетними до політичного втручання, включаючи діячів російської православної церкви.

"Існує значний ризик для роботи Лукойлу", – сказав Радев журналістам перед засіданням Європейської ради в Брюсселі, маючи на увазі російську нафтову компанію, яка є одним з найбільших роздрібних продавців моторного палива в Болгарії та керує єдиним нафтопереробним заводом країни в Бургасі", – йдеться у повідомленні Reuters.

"Ми хочемо, щоб його виключили зі списку", – сказав Радев, висловлювання якого наводить агентство. Радев також назвав потенційними перебої в постачанні запасних частин для метро Софії та добрив. "Всі ці питання повинні бути розглянуті в керівних органах ЄС", – підкреслив він.

Також прем’єр-міністр заявив, що Болгарія не погоджується з санкціями проти високопоставлених осіб російської православної церкви. "Ця війна вже вийшла за межі окопів; вона виходить за межі економіки та енергії, ми можемо побачити її вплив на культуру та спорт, і тепер вона залишається лише для того, щоб вона також поглинула ⁠релігію".

Однак Радев заявив, що Болгарія не буде перешкоджати спільним рішенням ЄС щодо України.

"Ми підтримаємо процес переговорів щодо вступу України до ЄС", – підкреслив він.

Теги: #лукойл #болгарія #радев #санкції_рф

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