Інтерфакс-Україна
Політика
12:39 19.06.2026

Європа так чи інакше має бути за столом переговорів з Росією – Зеленський

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Європа так чи інакше має бути за столом переговорів з Росією – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що без участі Європи переговори з Росією неможливі.

"Європа має бути так чи інакше за столом перемовин. Без Європи перемовин із Росією бути не може. Тому ми маємо говорити про це, і ми, я думаю, маємо на цьому сфокусуватися, щоб не влаштовувати хаос у контактах із росіянами. Всі розуміють: той чи інший формат контактів буде, але ми не маємо робити хаос у цьому. І, звичайно, Путін дуже зрадіє, якщо ми будемо розділені у Європі, у ЄС. Особливо із цими контактами. Він може грати в ігри, він відчуває, що може це робити, і вже не один раз він це робив. Це наш меседж", – заявив Зеленський у зверненні до учасників засідання Європейської ради.

Він підкреслив, що Україна прагне закінчити війну до зими, через дипломатію і тиск на Росію.

"Але ми розуміємо, з ким маємо справу. Путін – це війна. Тому якщо війна продовжиться, то нам буде потрібен зимовий пакет допомоги. Це нагальна річ. Це має охоплювати енергетичний пакет: газ, дизель. Я не знаю, що вони зруйнують цієї зими чи перед зимою. Тому я кажу: газ, дизель, бензин. Це залежить від ударів. І, звичайно, нам треба пакет із 300 ракет, щонайменше 300 ракет, антибалістичних ракет, на 3-4 місяці цих масованих ударів – на зиму. Я кажу про зиму. Допоможіть нам підготуватися до зими. Ми просимо вас про це зараз. У нас немає часу думати. У нас є лише один вибір – вирішити, що нам робити. Це останнє, що я хотів вам сказати", – резюмував президент.

Теги: #переговори #росія #європа #зеленський

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