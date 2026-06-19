Фіцо розповів про відкриту розмову з Зеленським у Брюсселі

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у рамках саміту ЄС провели відкриту розмову, незважаючи на різні погляди, повідомив Фіцо у соцмережі Х у п’ятницю.

"Ми обговорили практичні питання про підготовку спільного засідання урядів Словаччини та України та поточну ситуацію. Також, звичайно, говорили про розширення Європейського Союзу", – написав прем’єр-міністр Словаччини.

За його словами, обговорювались питання, в яких у сторін збігаються погляди, а також ті, за якими позиції різняться.

"У нас розділилися думки з багатьох питань, і я вважаю, що ми обговоримо їх з Зеленським наступного тижня, на ще одному великому саміті, який торкнеться України", – підкреслив Фіцо.

Він також наголосив, що Словаччина продовжить відстоювати та просувати свої національні інтереси, і водночас вважає "за правильне підтримувати фактичний, конструктивний та поважний діалог з усіма партнерами".