Інтерфакс-Україна
Політика
11:17 19.06.2026

ЄС продовжив санкції проти РФ на рік замість шести місяців

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ЄС продовжив санкції проти РФ на рік замість шести місяців

Лідери Європейського Союзу за результатами саміту Європейської ради в Брюсселі змінили правила продовження санкцій відносно росії та пролонгували їх дію одразу на рік, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Рішення узгодили за підсумками саміту, у якому взяв участь Президент України Володимир Зеленський. Після тригодинних обговорень лідери ЄС остаточно затвердили висновки щодо України та затвердили новий 12-місячний період для обмежувальних заходів", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зміна терміну дії санкцій відбулася вперше з 2015 року. Досі європейським країнам доводилося голосувати за пролонгацію обмежень кожні шість місяців.

Зазначається, що збільшення терміну дії санкцій удвічі спрощує процедуру для Брюсселя та робить європейський економічний тиск на рф стабільнішим, позбавляючи москву надії на розкол у позиції ЄС кожні пів року.

Теги: #єс #санкції_рф

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