Інтерфакс-Україна
Політика
10:30 19.06.2026

Російські регіони атакує українська зброя, а не "колективний Захід" – Сибіга

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Російські регіони атакує українська зброя, а не "колективний Захід" – Сибіга

Всі далекобійні удари по Росії, які завдає Україна, здійснюються за допомогою української зброї, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Пропаганда Путіна завжди переконувала російський народ, що він воює проти всього "колективного Заходу", а не лише проти України. Це мало на меті приховати приниження Путіна та пояснити, чому ця війна триває довше, ніж Перша світова війна. Війна проти країни, яка, за його словами, не існувала і мала розвалитися ще багато років тому. Але зараз особливо показово, що всі – 100% – далекобійних ударів по Москві та інших російських регіонах завдаються саме… зброєю українського виробництва. Російській пропаганді буде важко вписати це у свої брехні", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він наголосив, що напавши на Україну Путін припустився історичної помилки.

"З кожним місяцем, протягом якого він відмовляється це визнати й припинити цю війну, ситуація для нього та його режиму лише погіршуватиметься. У будь-який момент Путін має вихід із ситуації. Йому просто потрібно наказати своїм окупаційним військам припинити вогонь і закінчити війну", – резюмував міністр.

Теги: #захід #сибіга #далекобійні_удари

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