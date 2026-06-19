Інтерфакс-Україна
Політика
09:33 19.06.2026

За пропозицією Угорщини з декларації ЄС виключили положення щодо прискореного вступу України – Мадяр

1 хв читати
За пропозицією Угорщини з декларації ЄС виключили положення щодо прискореного вступу України – Мадяр
Фото: https://www.facebook.com/peter.magyar.102

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що під час засідання Європейської ради вдалося досягти компромісу щодо формулювань підсумкового документа стосовно України, зокрема з нього було вилучено положення про прискорення вступу України до Європейського Союзу.

"Після чотирьох годин інтенсивних дебатів ми змогли закрити перший пункт порядку денного засідання Європейської ради. До заключного документа саміту глав держав та урядів щодо України увійшов лише текст, ухвалений консенсусом ще кілька років тому", – написав Мадяр у соцмережі Х.

За його словами, під час багатотижневої роботи над документом за угорськими пропозиціями текст заяви був суттєво змінений. "Крім того, щодо процесу приєднання України до ЄС за моєю ініціативою в останній момент з тексту було вилучено положення, що стосувалося прискорення приєднання. Це не було просто", – написав Мадяр.

Політик додав, що досягнення компромісу стало можливим завдяки пошуку спільних рішень між учасниками переговорів. "Так і може бути, якщо хтось приходить не лише перекидати столи й сіяти страх, а й намагається знайти компроміс", – написав він.

Теги: #угорщина #україна #мадяр_петер #вступ_в_єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:56 18.06.2026
Заступник глави Пентагону: За останні місяці ми маємо підстави вважати, що ситуація в Україні покращилася

Заступник глави Пентагону: За останні місяці ми маємо підстави вважати, що ситуація в Україні покращилася

17:34 18.06.2026
Українську продюсерку Анну Яценко відібрали до міжнародної програми Producers LINK

Українську продюсерку Анну Яценко відібрали до міжнародної програми Producers LINK

16:55 18.06.2026
Велика Британія надасть Україні 150 тис. дронів, понад 350 ракет та радарів до кінця року в рамках пакету фінансування на 752 млн фунтів стерлінгів – міністр оборони

Велика Британія надасть Україні 150 тис. дронів, понад 350 ракет та радарів до кінця року в рамках пакету фінансування на 752 млн фунтів стерлінгів – міністр оборони

14:42 18.06.2026
Україна з 22 червня переходить на застосування NCTS Фаза 6, ДМС попереджає про тимчасове закриття системи

Україна з 22 червня переходить на застосування NCTS Фаза 6, ДМС попереджає про тимчасове закриття системи

11:51 18.06.2026
На кордоні з Угорщиною можливі затримки пропускних операцій – Держприкордонслужба

На кордоні з Угорщиною можливі затримки пропускних операцій – Держприкордонслужба

00:24 18.06.2026
Обговорили із Рютте PURL, реалізацію домовленостей G7 та ліцензії США на виробництво ППО – Зеленський

Обговорили із Рютте PURL, реалізацію домовленостей G7 та ліцензії США на виробництво ППО – Зеленський

00:06 18.06.2026
Зеленський підтвердив оборонний пакет від Нідерландів на 500 млн євро та подякував за підтримку

Зеленський підтвердив оборонний пакет від Нідерландів на 500 млн євро та подякував за підтримку

23:53 17.06.2026
Зеленський провів координаційну розмову з Трампом і Макроном, під час якої підсумували перемовини на саміті G7

Зеленський провів координаційну розмову з Трампом і Макроном, під час якої підсумували перемовини на саміті G7

22:20 17.06.2026
Зеленський обговорив зі Стуббом підсумки саміту G7, реалізацію домовленостей та посилення ролі Європи у переговорах щодо завершення війни

Зеленський обговорив зі Стуббом підсумки саміту G7, реалізацію домовленостей та посилення ролі Європи у переговорах щодо завершення війни

19:00 17.06.2026
Папа Римський Лев XIV закликав молитися за закінчення війни в Україні

Папа Римський Лев XIV закликав молитися за закінчення війни в Україні

ВАЖЛИВЕ

Рютте: головним результатом саміту в Анкарі для України буде "залізна відданість" союзників подальшій підтримці

Путін не скористався можливістю зустрітися на полях G7 – Зеленський

Зеленський за підсумками зустрічей на G7: всі вважають необхідним зупинити війну і не бачать бажання з боку РФ

На саміті G7 Велика Британія представить санкції проти РФ та енергетичну угоду з постачанням урану для України

Єврокомісія очікує відкриття наступних кластерів з Україною до кінця літа, можливо вже у липні – єврокомісарка

ОСТАННЄ

Російські регіони атакує українська зброя, а не "колективний Захід" – Сибіга

Порошенко повідомив про інвестиції у спільне з США і країнами Балтії виробництво ракет проти дронів

Пезешкіан назвав підписання меморандуму між Іраном і США історичною подією

Стати представником ЄС на переговорах з РФ не може людина, яка походить із великої країни Євросоюзу, вважає Мелоні

Рютте говорить, що в НАТО відомо про підтримку Китаєм РФ у війні проти України, але не коментує підготовку російських військових

Ормузька протока не входить до зони відповідальності НАТО, проте альянс готовий надати допомогу там у разі потреби – Рютте

Рютте: головним результатом саміту в Анкарі для України буде "залізна відданість" союзників подальшій підтримці

Британський прем'єр назвав інцидент у Ла-Манші за участю російського військового корабля безрозсудним

Німеччина готова брати участь у гарантуванні безпеки Ормузької протоки – Мерц

Сибіга: ми вітаємо сильну заяву G7 з новими кроками на підтримку України та посилення тиску на Росію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА