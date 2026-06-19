За пропозицією Угорщини з декларації ЄС виключили положення щодо прискореного вступу України – Мадяр

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що під час засідання Європейської ради вдалося досягти компромісу щодо формулювань підсумкового документа стосовно України, зокрема з нього було вилучено положення про прискорення вступу України до Європейського Союзу.

"Після чотирьох годин інтенсивних дебатів ми змогли закрити перший пункт порядку денного засідання Європейської ради. До заключного документа саміту глав держав та урядів щодо України увійшов лише текст, ухвалений консенсусом ще кілька років тому", – написав Мадяр у соцмережі Х.

За його словами, під час багатотижневої роботи над документом за угорськими пропозиціями текст заяви був суттєво змінений. "Крім того, щодо процесу приєднання України до ЄС за моєю ініціативою в останній момент з тексту було вилучено положення, що стосувалося прискорення приєднання. Це не було просто", – написав Мадяр.

Політик додав, що досягнення компромісу стало можливим завдяки пошуку спільних рішень між учасниками переговорів. "Так і може бути, якщо хтось приходить не лише перекидати столи й сіяти страх, а й намагається знайти компроміс", – написав він.