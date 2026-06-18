Порошенко повідомив про інвестиції у спільне з США і країнами Балтії виробництво ракет проти дронів

Фото: https://www.facebook.com/reel/850693857736787

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив про низку переговорів, які він провів на міжнародній виставці Eurosatory 2026, присвяченій наземній та повітряно-наземній обороні і безпеці, та анонсував спільні з США та країнами Балтії інвестиції у виробництво антидронових ракет.

"Шукаємо і рішення, які зможуть захистити нас від російських атак. За моєю спиною – американський Vampire із ракетами Thales. Вони летять удвічі швидше за звук, і саме така зброя ефективно нищить "Шахеди". І хочу повідомити гарну новину: ми провели чудові переговори з Thales та американською стороною і, можливо, разом з Естонією, Латвією та Литвою інвестуємо у спільне виробництво ракет проти дронів", – повідомив Порошенко у Facebook в четвер.

Він також повідомив, що продовжує перемовини з постачальниками зброї на Eurosatory 2026. "Шукаємо нові рішення, які допоможуть російським ВПК, НПЗ та флоту відчути українське тепло", – розповів політик.

Порошенко також повідомив що українські виробники беруть участь у виставці, і "майже з кожним із них ми працювали, закуповуючи техніку для ЗСУ". Він зазначив, що про ці компанії донедавна "ніхто не чув", а сьогодні ці компанії вже "світового рівня з передовими технологіями".

"Також тут шукаємо рішення і для власних розробок. Хочемо вдосконалити комплекс "Ай-Петрі" і вже є кілька рішень, але без спойлерів – хай буде сюрпризом", – сказав Порошенко.