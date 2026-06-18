Порошенко повідомив про інвестиції у спільне з США і країнами Балтії виробництво ракет проти дронів
Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив про низку переговорів, які він провів на міжнародній виставці Eurosatory 2026, присвяченій наземній та повітряно-наземній обороні і безпеці, та анонсував спільні з США та країнами Балтії інвестиції у виробництво антидронових ракет.
"Шукаємо і рішення, які зможуть захистити нас від російських атак. За моєю спиною – американський Vampire із ракетами Thales. Вони летять удвічі швидше за звук, і саме така зброя ефективно нищить "Шахеди". І хочу повідомити гарну новину: ми провели чудові переговори з Thales та американською стороною і, можливо, разом з Естонією, Латвією та Литвою інвестуємо у спільне виробництво ракет проти дронів", – повідомив Порошенко у Facebook в четвер.
Він також повідомив, що продовжує перемовини з постачальниками зброї на Eurosatory 2026. "Шукаємо нові рішення, які допоможуть російським ВПК, НПЗ та флоту відчути українське тепло", – розповів політик.
Порошенко також повідомив що українські виробники беруть участь у виставці, і "майже з кожним із них ми працювали, закуповуючи техніку для ЗСУ". Він зазначив, що про ці компанії донедавна "ніхто не чув", а сьогодні ці компанії вже "світового рівня з передовими технологіями".
"Також тут шукаємо рішення і для власних розробок. Хочемо вдосконалити комплекс "Ай-Петрі" і вже є кілька рішень, але без спойлерів – хай буде сюрпризом", – сказав Порошенко.