Пезешкіан назвав підписання меморандуму між Іраном і США історичною подією

Президент Ірану Масуд Пезешкіан назвав історичним меморандум про взаєморозуміння між Іраном і США та наголосив на прихильності Тегерана до миру.

"Це історичний документ і послання від сильного Ірану: миру буде досягнуто завдяки взаєморозумінню", – написав він у соціальній мережі X у четвер.

Пезешкіан наголосив, що Іран завжди був прихильником миру в усьому світі, прогресу та регіональної співпраці.

До допису президент Ірану додав фотографію документа, підписаного ним, президентом США Дональдом Трампом та прем’єр-міністром Пакистану Шахбазом Шаріфом, який відігравав роль посередника.

Меморандум було підписано в ніч на четвер. Згідно з текстом документа, Іран і США, зокрема, припиняють бойові дії на всіх фронтах і відкривають Ормузьку протоку. Також протягом 60 днів сторони мають узгодити остаточну угоду, яка дасть змогу вирішити найгостріші проблеми. Головною з них вважається доля іранської ядерної програми.