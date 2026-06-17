Стати представником ЄС на переговорах з РФ не може людина, яка походить із великої країни Євросоюзу, вважає Мелоні

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Єдиний переговірник від ЄС з Росією щодо припинення агресії проти України не повинен представляти велику країну Євросоюзу, вважає голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні.

"Стосовно кандидата, то я бачила й читала, що циркулює безліч імен. Але якщо ми хочемо досягти результату, скажу таке: гадаю, буде вкрай складно запропонувати людину з однієї з найбільших європейських країн", – сказала вона в середу на пресконференції за підсумками саміту G7 у Франції.

"Таке висунення, на мій погляд, лише ускладнить досягнення угоди, тому я звернула б увагу на "середні" держави Євросоюзу", – вважає вона.

Крім того, прем’єр Італії висловилася проти "розмноження" форматів усередині ЄС щодо формування стратегії стосовно Росії. "Це розмноження форматів у кінцевому підсумку ризикує зробити дії Європи малоефективними", – наголосила вона.

Мелоні додала, що "форматів багато, але жоден із них не має достатньої ваги й авторитету, щоб говорити від імені всієї Європи загалом, і цю проблему потрібно вирішувати".

Починаючи з весни цього року в Євросоюзі розглядають ідею висунення одного кандидата для переговорів з Росією щодо війни проти України. ЗМІ повідомляли про розгляд різних кандидатур, зокрема в публікаціях згадувалися кандидатури екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера та Ангели Меркель, а також колишнього глави уряду Італії та екс-голови Європейського центрального банку Маріо Драгі.

За повідомленнями ЗМІ, деякі країни ЄС пропонували кандидатури президента Фінляндії Олександра Стубба та колишнього президента Фінляндії Саулі Нійністе.

ЄС закрив усі канали комунікації з Москвою у 2022 році після початку повномасштабної війни проти України.