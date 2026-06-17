Інтерфакс-Україна
Політика
18:57 17.06.2026

Стати представником ЄС на переговорах з РФ не може людина, яка походить із великої країни Євросоюзу, вважає Мелоні

2 хв читати
Стати представником ЄС на переговорах з РФ не може людина, яка походить із великої країни Євросоюзу, вважає Мелоні
Фото: https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/

Єдиний переговірник від ЄС з Росією щодо припинення агресії проти України не повинен представляти велику країну Євросоюзу, вважає голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні.

"Стосовно кандидата, то я бачила й читала, що циркулює безліч імен. Але якщо ми хочемо досягти результату, скажу таке: гадаю, буде вкрай складно запропонувати людину з однієї з найбільших європейських країн", – сказала вона в середу на пресконференції за підсумками саміту G7 у Франції.

"Таке висунення, на мій погляд, лише ускладнить досягнення угоди, тому я звернула б увагу на "середні" держави Євросоюзу", – вважає вона.

Крім того, прем’єр Італії висловилася проти "розмноження" форматів усередині ЄС щодо формування стратегії стосовно Росії. "Це розмноження форматів у кінцевому підсумку ризикує зробити дії Європи малоефективними", – наголосила вона.

Мелоні додала, що "форматів багато, але жоден із них не має достатньої ваги й авторитету, щоб говорити від імені всієї Європи загалом, і цю проблему потрібно вирішувати".

Починаючи з весни цього року в Євросоюзі розглядають ідею висунення одного кандидата для переговорів з Росією щодо війни проти України. ЗМІ повідомляли про розгляд різних кандидатур, зокрема в публікаціях згадувалися кандидатури екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера та Ангели Меркель, а також колишнього глави уряду Італії та екс-голови Європейського центрального банку Маріо Драгі.

За повідомленнями ЗМІ, деякі країни ЄС пропонували кандидатури президента Фінляндії Олександра Стубба та колишнього президента Фінляндії Саулі Нійністе.

ЄС закрив усі канали комунікації з Москвою у 2022 році після початку повномасштабної війни проти України.

Теги: #мелоні #переговірники #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:32 16.06.2026
Зеленський: після відкриття першого кластеру важливо зберегти динаміку переговорів щодо вступу до ЄС

Зеленський: після відкриття першого кластеру важливо зберегти динаміку переговорів щодо вступу до ЄС

14:25 16.06.2026
ЄС надасть EUR75 млн на відновлення НБК Чорнобильської АЕС

ЄС надасть EUR75 млн на відновлення НБК Чорнобильської АЕС

04:58 16.06.2026
Кошта: відкриття переговорів про вступ України до ЄС – історичний крок

Кошта: відкриття переговорів про вступ України до ЄС – історичний крок

23:56 15.06.2026
Свириденко: ми працюємо над тим, щоб пройти шлях до повноправного членства в ЄС швидше

Свириденко: ми працюємо над тим, щоб пройти шлях до повноправного членства в ЄС швидше

22:37 15.06.2026
Свириденко провела зустріч із президенткою Європейського комітету регіонів: обговорили роль громад у євроінтеграції України

Свириденко провела зустріч із президенткою Європейського комітету регіонів: обговорили роль громад у євроінтеграції України

21:51 15.06.2026
Єврокомісія очікує відкриття наступних кластерів з Україною до кінця літа, можливо вже у липні – єврокомісарка

Єврокомісія очікує відкриття наступних кластерів з Україною до кінця літа, можливо вже у липні – єврокомісарка

21:50 15.06.2026
Зеленський: Україна заслужила рухатися швидше на шляху до ЄС, прискорення відкриття кластерів є відповіддю Європи на агресію РФ

Зеленський: Україна заслужила рухатися швидше на шляху до ЄС, прискорення відкриття кластерів є відповіддю Європи на агресію РФ

21:27 15.06.2026
Буданов про відкриття першого кластера переговорів з ЄС: Починаємо роботу над фундаментом європейського життя

Буданов про відкриття першого кластера переговорів з ЄС: Починаємо роботу над фундаментом європейського життя

21:10 15.06.2026
Новий пакет санкцій ЄС демонструє системний підхід до послаблення російської воєнної машини – Власюк

Новий пакет санкцій ЄС демонструє системний підхід до послаблення російської воєнної машини – Власюк

19:28 15.06.2026
Качка розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів вже у липні

Качка розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів вже у липні

ВАЖЛИВЕ

Рютте: головним результатом саміту в Анкарі для України буде "залізна відданість" союзників подальшій підтримці

Путін не скористався можливістю зустрітися на полях G7 – Зеленський

Зеленський за підсумками зустрічей на G7: всі вважають необхідним зупинити війну і не бачать бажання з боку РФ

На саміті G7 Велика Британія представить санкції проти РФ та енергетичну угоду з постачанням урану для України

Єврокомісія очікує відкриття наступних кластерів з Україною до кінця літа, можливо вже у липні – єврокомісарка

ОСТАННЄ

Рютте говорить, що в НАТО відомо про підтримку Китаєм РФ у війні проти України, але не коментує підготовку російських військових

Ормузька протока не входить до зони відповідальності НАТО, проте альянс готовий надати допомогу там у разі потреби – Рютте

Рютте: головним результатом саміту в Анкарі для України буде "залізна відданість" союзників подальшій підтримці

Британський прем'єр назвав інцидент у Ла-Манші за участю російського військового корабля безрозсудним

Німеччина готова брати участь у гарантуванні безпеки Ормузької протоки – Мерц

Сибіга: ми вітаємо сильну заяву G7 з новими кроками на підтримку України та посилення тиску на Росію

Країни G7 збільшать потужності ППО та далекобійної зброї, готові передати ліцензії на виробництво зброї в Україні – заява

Раді пропонують посилити підслідність НАБУ та САП

Зеленський: з Абрамовичем був конкретний та специфічний діалог, він зрозумів нашу позицію

Путін не скористався можливістю зустрітися на полях G7 – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА