Рютте говорить, що в НАТО відомо про підтримку Китаєм РФ у війні проти України, але не коментує підготовку російських військових

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що альянс "стежить" за всім, що робить Китай у сфері підтримки Росії в її війні проти України, але не коментує детально інформацію щодо підготовки російських військових.

Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, яке пройде у штаб-квартирі 18 червня.

"Коли йдеться про Китай, ми, звичайно, знаємо про обхід санкцій, тощо. Ми не наївні. Ми точно за всім стежимо. Я не можу сказати вам більше на даний момент, або принаймні на цій відкритій прес-конференції, але ви можете бути впевнені, що ми за всім стежимо", – заявив генсек НАТО.

Рютте констатував, що в альянсі відомо, що у своїй війні проти України "Росія не самотня, що вони отримують життєво важливу підтримку від Північної Кореї, від Китаю, від Ірану". "(Відомо) що чотири країни тісно співпрацюють, і що існують взаємні домовленості – можливо, не завжди юридично оформлені на папері, але (стосовно того) хто що робить для іншого, і що отримує натомість", – пояснив генсек.