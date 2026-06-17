Ормузька протока не входить до зони відповідальності НАТО, проте альянс готовий надати допомогу там у разі потреби – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вирішення питання відновлення судноплавства через Ормузьку протоку не входить до переліку завдань альянсу.

"Це поза територією НАТО. Але у нас є приклад Великої Британії та Франції, які на національному рівні координують зусилля", – сказав він у середу журналістам.

Рютте нагадав, що низка країн перекинула кораблі до Близького Сходу для можливої участі в операціях із відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Генеральний секретар НАТО додав, що альянс "завжди готовий допомогти за потреби". Він нагадав, що європейські країни могли б, наприклад, допомогти США у розмінуванні протоки.

У ніч на понеділок США та Іран досягли угоди, що передбачає негайне припинення бойових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані. 19 червня сторони мають підписати у Швейцарії меморандум про взаєморозуміння, який, зокрема, передбачає відкриття Ормузької протоки для транзиту суден та припинення морської блокади Ірану.