Інтерфакс-Україна
Політика
13:00 17.06.2026

Рютте: головним результатом саміту в Анкарі для України буде "залізна відданість" союзників подальшій підтримці

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Рютте: головним результатом саміту в Анкарі для України буде "залізна відданість" союзників подальшій підтримці

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що головним результатом для України саміту в Анкарі, який пройде 7-8 липня, буде "залізна відданість" союзників надати все необхідне для захисту країни від російської агресії.

Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, яке пройде у штаб-квартирі 18 червня.

"На мій погляд, успішним результатом буде абсолютна залізна відданість усіх союзників (підтримці України – ІФ-У), як ми це зробили в Гаазі (на минулому саміті НАТО 24-25 червня 2025 році). І те, що ви бачили після Гааги, ми розробили програму з усією підтримкою, яка надається Україні", – заявив Рютте.

Генсек звернув увагу на заяви, які були зроблені за результатами недавнього саміту G7. "Західний світ і всі союзники по НАТО повністю віддані тому, щоб переконатися, що Україна зберігає свою позицію в боротьбі з Росією, здатна захистити себе, здатна – щоразу, коли йдеться про мирні переговори, вести ці переговори з позиції сили, ось чого ми прагнемо", – наголосив він.

Рютте запевнив, що "коли мова йде про грошову частину, США дуже чітко заявили, що вони продовжують надавати всю суттєву допомогу Україні, як вони робили в минулому, включно з системами озброєнь, які можуть надати лише США". "Наприклад, коли йдеться про системи протиповітряної оборони та інші системи –це оплачують європейські та канадські союзники", – нагадав генсек НАТО.

За його словами, питання подальшої підтримки буде предметом обговорення і у четвер в рамках засідання міністрів оборони країн-членів альянсу та Координаційної групи з питань оборони України.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" чому в рамках засідання глав оборонних відомств країн альянсу не відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, Рютте пояснив, що лише два тижні тому в Києві відбулося засідання Ради НАТО-Україна на рівні послів. "Це був дуже вражаючий візит, де був присутній український президент, який розглядав усі питання та проблеми, і це був дуже зворушливий досвід – провести цю зустріч у президентському палаці в Києві", – деталізував він.

Разом з тим, Рютте ухилився від прямої відповіді на запитання агентства щодо проведення засідання Ради Україна-НАТО під час саміту в Анкарі, підтвердивши участь президента України Володимира Зеленського. "Ми припускаємо, що український президент під час саміту НАТО матиме програму, подібну до тієї, що ми мали минулого року в Гаазі – багато зустрічей, але жодних сидячих зустрічей (засідань) з усіма 32 лідерами, тому що у нас буде одна сесія з 32 (членами альянсу)", – сказав генсек НАТО.

Теги: #рютте #нато #війна

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