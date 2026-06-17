Інтерфакс-Україна
Політика
12:55 17.06.2026

Британський прем'єр назвав інцидент у Ла-Манші за участю російського військового корабля безрозсудним

1 хв читати
Британський прем'єр назвав інцидент у Ла-Манші за участю російського військового корабля безрозсудним

Попереджувальні постріли російського військового корабля "Адмірал Григорович" по британській цивільній яхті у Ла-Манші були безрозсудними та глибоко тривожними, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи інцидент за участю російського фрегата.

"Те, що сталося в Ла-Манші, викликає глибоке занепокоєння. Це було безрозсудно. Цього не мало статися. Пара на яхті, мабуть, була налякана", – наводить Reuters у середу висловлювання Стармера під час візиту до Франції, де проходить саміт G7.

Інцидент стався у вівторок, згідно із заявами міністерств оборони Великої Британії та Росії. Вони повідомили, що запуск був спрямований на запобігання зіткненні після невдалих спроб "Адмірала Григоровича" зв’язатися з яхтою.

Теги: #росія #ла_манш #стармер #велика_британія #фрегат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:23 17.06.2026
Рютте говорить, що в НАТО відомо про підтримку Китаєм РФ у війні проти України, але не коментує підготовку російських військових

Рютте говорить, що в НАТО відомо про підтримку Китаєм РФ у війні проти України, але не коментує підготовку російських військових

09:39 17.06.2026
Сибіга: ми вітаємо сильну заяву G7 з новими кроками на підтримку України та посилення тиску на Росію

Сибіга: ми вітаємо сильну заяву G7 з новими кроками на підтримку України та посилення тиску на Росію

17:41 16.06.2026
Британський уряд надасть гарантії під 210 млн фунтів стерлінгів кредиту для постачання збагаченого урану українським АЕС

Британський уряд надасть гарантії під 210 млн фунтів стерлінгів кредиту для постачання збагаченого урану українським АЕС

11:35 16.06.2026
Велика Британія запровадила санкції проти структур "А7"

Велика Британія запровадила санкції проти структур "А7"

11:19 16.06.2026
Бережна: українська культурна спадщина будувалася тоді, коли в Москві ще було болото і ліси

Бережна: українська культурна спадщина будувалася тоді, коли в Москві ще було болото і ліси

11:07 16.06.2026
Велика Британія включила до санкційного списку 27 танкерів, зокрема три судна для перевезення скрапленого природного газу

Велика Британія включила до санкційного списку 27 танкерів, зокрема три судна для перевезення скрапленого природного газу

10:45 16.06.2026
Велика Британія ввела санкції проти "Росгосстраха", дочірніх банків "Яндекса" та Wildberries

Велика Британія ввела санкції проти "Росгосстраха", дочірніх банків "Яндекса" та Wildberries

09:15 16.06.2026
На саміті G7 Велика Британія представить санкції проти РФ та енергетичну угоду з постачанням урану для України

На саміті G7 Велика Британія представить санкції проти РФ та енергетичну угоду з постачанням урану для України

20:18 15.06.2026
Трамп назвав "дуже плідними" розмови з Зеленським і Путіним, заявив, що зосередиться на Україні

Трамп назвав "дуже плідними" розмови з Зеленським і Путіним, заявив, що зосередиться на Україні

18:04 15.06.2026
Стефанчук розпочав робочий візит до Великої Британії

Стефанчук розпочав робочий візит до Великої Британії

ВАЖЛИВЕ

Рютте: головним результатом саміту в Анкарі для України буде "залізна відданість" союзників подальшій підтримці

Путін не скористався можливістю зустрітися на полях G7 – Зеленський

Зеленський за підсумками зустрічей на G7: всі вважають необхідним зупинити війну і не бачать бажання з боку РФ

На саміті G7 Велика Британія представить санкції проти РФ та енергетичну угоду з постачанням урану для України

Єврокомісія очікує відкриття наступних кластерів з Україною до кінця літа, можливо вже у липні – єврокомісарка

ОСТАННЄ

Ормузька протока не входить до зони відповідальності НАТО, проте альянс готовий надати допомогу там у разі потреби – Рютте

Рютте: головним результатом саміту в Анкарі для України буде "залізна відданість" союзників подальшій підтримці

Німеччина готова брати участь у гарантуванні безпеки Ормузької протоки – Мерц

Країни G7 збільшать потужності ППО та далекобійної зброї, готові передати ліцензії на виробництво зброї в Україні – заява

Раді пропонують посилити підслідність НАБУ та САП

Зеленський: з Абрамовичем був конкретний та специфічний діалог, він зрозумів нашу позицію

Путін не скористався можливістю зустрітися на полях G7 – Зеленський

ІНП Польщі виступив проти прирівнювання УПА до Армії Крайової і заявив, що остання є натхненням для нових поколінь

Зеленський на полях G7: поки ніяких гальмувань у відкритті кластерів ніхто не бачить

Зеленський і Мерц обговорили посилення української ППО і реалізацію нових домовленостей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА