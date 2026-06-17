Британський прем'єр назвав інцидент у Ла-Манші за участю російського військового корабля безрозсудним

Попереджувальні постріли російського військового корабля "Адмірал Григорович" по британській цивільній яхті у Ла-Манші були безрозсудними та глибоко тривожними, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи інцидент за участю російського фрегата.

"Те, що сталося в Ла-Манші, викликає глибоке занепокоєння. Це було безрозсудно. Цього не мало статися. Пара на яхті, мабуть, була налякана", – наводить Reuters у середу висловлювання Стармера під час візиту до Франції, де проходить саміт G7.

Інцидент стався у вівторок, згідно із заявами міністерств оборони Великої Британії та Росії. Вони повідомили, що запуск був спрямований на запобігання зіткненні після невдалих спроб "Адмірала Григоровича" зв’язатися з яхтою.