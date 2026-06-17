Німеччина готова брати участь у гарантуванні безпеки Ормузької протоки – Мерц

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Німеччина готова зробити свій внесок у гарантування безпеки на Близькому Сході, вже направила кілька катерів і кораблів для розмінування Ормузької протоки, заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

"Ми завжди говорили, що готові зробити свій внесок. Більше того, ми вже направили в регіон перші катери та кораблі для розмінування", – наводять його слова на саміті G7 західні ЗМІ.

Мерц зазначив, що Німеччина готова сприяти миру на Близькому Сході, готова брати участь у зусиллях щодо збереження миру в регіоні після того, як між Іраном і США було досягнуто проміжної угоди.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом також заявив, що Франція готова оперативно долучитися до гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, зокрема в рамках франко-британської міжнародної військової місії.

"Ми готові вже завтра задіяти винищувачі, які перебувають на місцях (у регіоні, – ІФ-У) і які зможуть допомагати місіям зі спостереження, а протягом 48 годин розгорнути фрегати, а через два-три дні – авіаносець із фрегатами, що супроводжують авіаносну групу", – сказав Макрон.

Також французький президент зазначив, що перед початком таких дій потрібно заручитися підтримкою США, Ірану та Оману як учасників дипломатичного процесу.

Наразі європейські країни не отримували прохань ні від Ірану, ні від США щодо направлення сил у Ормузьку протоку.