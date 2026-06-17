Інтерфакс-Україна
Політика
09:39 17.06.2026

Сибіга: ми вітаємо сильну заяву G7 з новими кроками на підтримку України та посилення тиску на Росію

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Сибіга: ми вітаємо сильну заяву G7 з новими кроками на підтримку України та посилення тиску на Росію
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав сильною заяву G7 з новими кроками на підтримку України та посилення тиску на Росію.

"Я хочу особливо відзначити позитивну зміну тону та оцінок, а також їхню тіснішу відповідність між Україною та нашими союзниками з G7. Ми вітаємо таку єдність і силу", – написав він у соцмережі Х.

За словами Сибіги, G7 ще раз доводить, що найсильніші демократії світу стоять єдиними з Україною та віддані відновленню всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України.

"Це важливий сигнал підтримки, який Україна високо цінує", – додав він.

Міністр подякував G7 "за готовність вжити конкретних кроків для зміцнення обороноздатності України, протиповітряної оборони та енергетичної стійкості, а також посилення санкцій проти Росії".

"Хоча Росія не виявляє бажання до дипломатії добросовісно, доступні важелі впливу потрібно використати, щоб нарешті привести її за стіл переговорів. Разом ми сильніші", – написав Сибіга.

Теги: #росія #сибіга #g7

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