Країни G7 збільшать потужності ППО та далекобійної зброї, готові передати ліцензії на виробництво зброї в Україні – заява

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Лідери країн "Великої сімки" (G7) ухвалили підсумкову заяву, в якій задекларували непохитну підтримку України та відзначили позитивну динаміку на фронті; вони заявили про наміри терміново збільшити постачання систем ППО і далекобійної зброї, а також запропонували безпрецедентне рішення – надання ліцензій на виробництво західної зброї безпосередньо в Україні.

"Ми, лідери країн "Великої сімки", єдині у нашій непохитній підтримці України у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності. Ми підтверджуємо нашу солідарність з українським населенням, яке страждає від нападів на їхню критично важливу інфраструктуру та культурну спадщину. Ми високо оцінюємо стійкість та прогрес України на полі бою протягом останніх місяців і наголошуємо на тому, що зараз настає новий імпульс", – йдеться у заяві лідерів країн "великої сімки" на сайті саміту (G7) у м. Евіан-ле-Бен (Франція), оприлюдненій у середу, 17 червня.

У заяві зазначено, що країни G7 погоджуються збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також засобів далекого радіусу дії. "Ми також готові розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, що дозволить збільшити військове виробництво України", – йдеться у документі.

Крім того, країни G7 заявили про важливість енергетичної стійкості України, виходячи з потреб та пріоритетів, висловлених українською владою. "Ми погоджуємося надати подальшу підтримку, щоб країна могла пережити наступну зиму", – йдеться у документі.

Крім того, учасники саміту заявили про те, що беруть на себе зобов’язання посилити тиск на російську військову економіку та пов’язали це з ситуацією на Близькому Сході: "У цьому контексті ми посилимо наші санкції, зокрема щодо нафтогазового сектору. Ми вважаємо це слушним моментом для вжиття додаткових заходів, оскільки президент Трамп уклав угоду, яку ми підтримуємо, щодо відновлення Ормузької протоки".