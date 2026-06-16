Інтерфакс-Україна
Політика
18:38 16.06.2026

Раді пропонують посилити підслідність НАБУ та САП

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Раді пропонують посилити підслідність НАБУ та САП

Народні депутати пропонують Верховній Раді посилити підслідність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Відповідний законопроєкт №15334 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення порядку визначення підслідності та процесуального забезпечення міжнародного співробітництва зареєстровано у Верховній Раді 16 червня, повідомляє сайт парламенту.

Серед авторів законопроєкту – Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу") та Ярослав Железняк ("Голос").

Текст законопроєкту на сайті парламенту поки не оприлюднено, але Железняк повідомив у своєму телеграм-каналі про його зміст: "Коротко – щоб справи, які має вести НАБУ, не "виводили" штучно в інші органи".

За словами Железняка, згідно із законопроєктом, у разі якщо факти розслідують і НАБУ, і інший орган, то питання про те, хто саме веде справу, вирішує прокурор САП.

Железняк зазначив, що документ розширює перелік посадовців, чиї справи мають належати саме НАБУ: "керівництво ДБР, голови ОДА і їхні заступники, очільники військових і військово-цивільних адміністрацій, вищий склад БЕБ і ДБР, а також керівники й члени наглядових рад держкомпаній, де понад 50% – державна або комунальна частка".

Народний депутат підкреслив, що законопроєкт посилює міжнародну співпрацю у питаннях антикорупції та екстрадиції.

"Керівник САП зможе створювати спільні слідчі групи та надсилати запити про видачу особи (екстрадицію) у справах НАБУ", – пояснив він.

Железняк наголосив, що законопроєкт входить до переліку євроінтеграційних зобов'язань України.

"Ми з колегами вирішили дати чарівного імпульсу владі і внести в Раду всі законопроєкти для забезпечення верховенства права і в рамках наших євроінтеграційних зобов'язань".

За його словами, законопроєкт №15334 є одним із перших двох уже зареєстрованих із цього переліку.

 

 

Теги: #рада #сап #набу

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