Інтерфакс-Україна
Політика
18:02 16.06.2026

Зеленський: з Абрамовичем був конкретний та специфічний діалог, він зрозумів нашу позицію

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Зеленський: з Абрамовичем був конкретний та специфічний діалог, він зрозумів нашу позицію
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський не виключає, але і не впевнений, що російський олігарх, колишній власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович, який відвідував Київ у травні, буде представляти російську сторону на гіпотетичних майбутніх перемовинах про завершення війни.

Відповідаючи на запитання журналіста на полях саміту країн "великої сімки" (G7) у м. Евіан-ле-Бен (Франція) у вівторок, чи може бути Абрамович можливим представником Володимира Путіна про завершення війни, Зеленський сказав: "Я не знаю. Я думаю, що Путін просто використовує людей. Річ не в тому, посередник він чи ні – я думаю, що він просто використовує".

За словами президента, "у нього в голові є власні рішення". "Але я знаю, що Абрамович, коли приїхав, я думаю, що це був дуже конкретний, специфічний діалог з ним. І я думаю, що він зрозумів на 100% мою позицію та нашу пропозицію. І він сказав, що поїде і передасть відгук в Кремль. І тоді побачимо", – сказав Зеленький.

При цьому він припустив, що Абрамович може бути представником РФ. "Він може бути представником від Путіна, тому що кожна країна має вирішити, хто представлятиме її на технічному рівні, чи на рівні національних агентств безпеки. Час покаже", – сказав президент України.

За його словами, питання в тому, чи можна зупинити цю війну. "Якщо президент Трамп може це зробити, благослови його Бог. Але всі знову ж таки визнають, що він (Путін – ІФ-У) не хоче зупиняти війну. На нього потрібно чинити більший тиск. У нього немає жодних почуттів щодо втрат. Ви можете уявити 35 тисяч втрат росіян щомісяця пораненими і вбитими? Ви можете уявити, що відбувається? Тож хтось має його зупинити", – сказав Зеленський.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російський бізнесмен Роман Абрамович відвідував Київ та заявляв про намір передати його повідомлення Володимиру Путіну. Зеленський додав, що візит Абрамовича не був секретним, а його метою було з'ясування позиції України щодо можливих мирних переговорів. Згодом речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, коментуючи зустріч Зеленського з Абрамовичем, наголосив, що український лідер використовує будь-яку можливість наблизити мир.

У той же час Зеленський заявив, що порушив перед прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером питання передачі Україні коштів від продажу Абрамовичем футбольного клубу "Челсі", які можуть бути використані, зокрема, для посилення протиповітряної оборони. Перед тим юридична команда Абрамовича повідомила уряд Великої Британії, що виручка від продажу "Челсі" у 2022 році "повністю" належить йому і він готовий боротися з будь-якими спробами конфіскувати ці кошти.

 

Теги: #абрамович #перемовини #зеленський

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