Інтерфакс-Україна
Політика
17:21 16.06.2026

Путін не скористався можливістю зустрітися на полях G7 – Зеленський

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Путін не скористався можливістю зустрітися на полях G7 – Зеленський
Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що президент Франції Еманюель Макрон привітав його пропозицію провести зустріч з Володимиром Путіним на полях саміту країн "великої сімки" (G7), який проходить 15-17 червня у м. Евіан-ле-Бен (Франція), і про цю пропозицію також знав президент США Дональд Трамп, але російська сторона її проіґнорувала.

"Я зателефонував йому і сказав: Еманюелю, що ти думаєш про те, щоб під час зустрічі G7 запросити не лише нас, а знайти спосіб, можливо, у Швейцарії, в нейтральній країні, знайти спосіб, з огляду на присутність багатьох лідерів G7, ми могли б використати цю можливість і спробувати організувати зустріч з росіянами? І він був дуже задоволений цією ідеєю, але росіяни не відреагували, тобто не підтримали. Також американська сторона знала про цю пропозицію, і я не впевнений, що вони також отримали позитивний сигнал", – сказав Зеленський в інтерв'ю за підсумками зустрічей у вівторок.

При цьому він зазначив, що зустріч в Евіан-ле-Бен була "справді сильною".

"Путін не скористався цією можливістю зустрітися під час G7", – сказав президент України.

Зеленський зазначив, що Путін робив йому багато пропозицій через різних лідерів прибути до Москви.

"Але я в такі ігри не граю. Отже, нам потрібна якась країна, це не Росія, це не Україна, зрозуміло чому. Це може бути Швейцарія, це може бути Туреччина, це можуть бути країни Близького Сходу, це можуть бути – я не знаю, я не президент Сполучених Штатів, я маю на увазі, це вирішувати президенту, організовувати чи ні, запрошувати нас, нас обох чи ні, але я думаю, що США також можуть бути, принаймні, у них вже була зустріч у Сполучених Штатах, на Алясці", – сказав він.

Президент наголосив, що "дуже важливо спробувати організувати зустріч до зими".

"Це буда була жахлива зима для нас, і ми не хочемо пережити таку ж зиму, і Росія повинна знати, що у нас була жахлива зима, але у них також буде непросто. То ж, я думаю, моя пропозиція – діалог", – сказав Зеленський.

 

Теги: #путін #зеленський #g7

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