Інтерфакс-Україна
Політика
16:12 16.06.2026

ІНП Польщі виступив проти прирівнювання УПА до Армії Крайової і заявив, що остання є натхненням для нових поколінь

4 хв читати
ІНП Польщі виступив проти прирівнювання УПА до Армії Крайової і заявив, що остання є натхненням для нових поколінь

Інститут національної пам'яті (ІНП) Польщі виступив з заявою, в якій прирівнювання Армії Крайової до Української повстанської армії (УПА) назвав "образою пам'яті жертв українського націоналізму".

"Армія Крайова була збройною силою Польської підпільної держави, частиною Польської армії, яка воювала пліч-о-пліч з союзниками протягом усієї війни проти Німецького Рейху та його союзників. Вона підпорядковувалася законній владі Республіки Польща у вигнанні. Вона також виступала проти радянського тоталітаризму, захищаючи право Польщі на незалежну державність у її довоєнних кордонах. Армія Крайова є джерелом гордості для поляків, а її спадщина є натхненням для нових поколінь – універсальною моделлю боротьби за свободу та незалежність", – йдеться в заяві, опублікованій у Facebook у вівторок.

У той же час УПА в ІНП Польщі назвали "організованим та ієрархічним ополченням Організації українських націоналістів, яке спочатку реалізувало геноцидний план знищення польського населення, а потім боролося проти входу радянських військ на Волинь та південно-східні провінції Другої Польської Республіки".

В заяві зазначається, що жертвами "спланованих та послідовно здійснюваних українських нападів на польські села були переважно цивільні особи" і що "такі дії, як і геноцид, скоєний німецькими військами, не можуть бути взірцем для наслідування жодного цивілізованого суспільства".

Про напади Армії крайової на українські села та вбивства нею цивільних осіб, громадян Польщі української національності, у заяві не згадується.

Натомість ІНП Польщі анонсувало публікацію серії постів, присвячених УПА "та її ролі в історії".

Як повідомлялося, 29 вересня минулого 2025 року президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкт, який вносить зміни до закону про Інститут національної пам'яті – Комісію з переслідування злочинів проти польської нації. Зазначалося, що метою документу є "протидія поширенню неправдивих заяв щодо злочинів, скоєних членами та колаборантами Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії, а також іншими українськими формуваннями, що співпрацювали з німецьким Третім Рейхом, зокрема злочину геноциду, скоєного проти поляків на Волині".

У відповідь історична спільнота України заявила про необхідність уникнення політизації питань спільної з Польщею історичної спадщини. Історики вважають, що прийняття згаданого вище проєкту польською стороною очевидно викличе негативну реакцію в Україні. Про це йдеться у відкритій заяві, яка була опублікована на сайті Українського інституту національної пам'яті (УІНП) ще 1 жовтня 2025 року.

"Відповідно до існуючої практики українська сторона також буде змушена вживати дзеркальних заходів та приймати на законодавчому рівні відповідні акти щодо оцінки дій окремих підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських, які, як відомо, вчиняли злочинні дії проти мирного українського населення в період Другої світової війни і в перші повоєнні роки", – заявили підписанти, але висловили готовність до об'єктивного, фахового та неупередженого діалогу.

Зазначається, що наразі історики докладають зусиль до створення об'єктивного дослідження усіх обставин не лише вчинення злочинів щодо українського та польського населення на території Волині та Галичини, але й причин, які призвели до такого жорсткого протистояння. Вони вважають, що найбільш оптимальним шляхом вирішення питань спільної трагічної історії мало б бути продовження пошуково-ексгумаційних робіт на територіях обох країн з метою гідного вшанування пам'яті жертв тих подій – як українців, так і поляків.

"Одночасно з цим спільна робота українсько-польського Форуму істориків відповідала б нашим спільним інтересам щодо встановлення винних осіб у всіх злочинах, скоєних проти мирного українського та польського населення на територіях Волині та Галичини", – йдеться в заяві.

Наприкінці травня 2026 року президент Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення викликало критику в Польщі, де Українську повстанську армію пов'язують із Волинською трагедією.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до польського та українського президентів із закликом до деескалації напруги, наголосивши, що основна відповідальність за вирішення кризи лежить на українській стороні. У той же час міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи рішення Зеленського, назвав його "помилкою".

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна готова і надалі надавати дозволи на проведення пошуково-ексгумаційних робіт для Польщі і виступає за те, щоб "історичними дебатами" займалися історики.

 

Теги: #упа #польща #інп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:18 11.06.2026
Україна і Польща домовились не зупиняти автобусний рух через ПП "Шегині – Медика" влітку

Україна і Польща домовились не зупиняти автобусний рух через ПП "Шегині – Медика" влітку

12:14 11.06.2026
Польща хоче повного повернення близько EUR450 млн за передану Україні зброю

Польща хоче повного повернення близько EUR450 млн за передану Україні зброю

19:25 10.06.2026
МЗС України: Вважаємо неприпустимим використання походження польського заступника міністра науки Шептицького як приводу для випадів у його бік

МЗС України: Вважаємо неприпустимим використання походження польського заступника міністра науки Шептицького як приводу для випадів у його бік

17:10 10.06.2026
Туск відреагував на антиукраїнські та ксенофобські заяви в Сеймі

Туск відреагував на антиукраїнські та ксенофобські заяви в Сеймі

16:42 10.06.2026
Сікорський очікує, що Україна "виправить помилку" з присвоєнням підрозділу ЗСУ імені Героїв УПА

Сікорський очікує, що Україна "виправить помилку" з присвоєнням підрозділу ЗСУ імені Героїв УПА

15:11 10.06.2026
МЗС сподівається на успішне проведення Конференція з питань відновлення України у польському м. Ґданськ

МЗС сподівається на успішне проведення Конференція з питань відновлення України у польському м. Ґданськ

15:10 10.06.2026
Україна виступає проти політизації історії та готова продовжувати співпрацю з Польщею щодо ексгумацій – МЗС

Україна виступає проти політизації історії та готова продовжувати співпрацю з Польщею щодо ексгумацій – МЗС

14:30 10.06.2026
На виїзд з України у Польщу накопичились транспортні засоби, Держприкордонслужба рекомендує їхати на "Смільницю"

На виїзд з України у Польщу накопичились транспортні засоби, Держприкордонслужба рекомендує їхати на "Смільницю"

12:57 10.06.2026
Мер польського міста Кельце: Вінниця не отримає польські автобуси через скандал

Мер польського міста Кельце: Вінниця не отримає польські автобуси через скандал

11:52 10.06.2026
Дробович про відносини України і Польщі: Втратити одне одного дуже легко – ми це вже не раз проходили в минулому

Дробович про відносини України і Польщі: Втратити одне одного дуже легко – ми це вже не раз проходили в минулому

ВАЖЛИВЕ

Зеленський за підсумками зустрічей на G7: всі вважають необхідним зупинити війну і не бачать бажання з боку РФ

На саміті G7 Велика Британія представить санкції проти РФ та енергетичну угоду з постачанням урану для України

Єврокомісія очікує відкриття наступних кластерів з Україною до кінця літа, можливо вже у липні – єврокомісарка

Країни ЄС домовилися почати переговори про вступ з Україною та Молдовою – Європейська Комісія

Кошта: ЄС зробив важливий крок вперед – всі країни ЄС погодилися відкрити переговорний кластер з Україною

ОСТАННЄ

Зеленський на полях G7: поки ніяких гальмувань у відкритті кластерів ніхто не бачить

Зеленський і Мерц обговорили посилення української ППО і реалізацію нових домовленостей

Зеленський за підсумками зустрічей на G7: всі вважають необхідним зупинити війну і не бачать бажання з боку РФ

Трамп заявляє, що робитиме все можливе для врегулювання ситуації в Україні

Зеленський про зустрічі на полях G7: головне – посилити ППО та підштовхнути дипломатію для завершення війни

Велика Британія включила до санкційного списку 27 танкерів, зокрема три судна для перевезення скрапленого природного газу

Велика Британія ввела санкції проти "Росгосстраха", дочірніх банків "Яндекса" та Wildberries

На саміті G7 Велика Британія представить санкції проти РФ та енергетичну угоду з постачанням урану для України

Єврокомісія очікує відкриття наступних кластерів з Україною до кінця літа, можливо вже у липні – єврокомісарка

Зеленський: Україна заслужила рухатися швидше на шляху до ЄС, прискорення відкриття кластерів є відповіддю Європи на агресію РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА