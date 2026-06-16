Інтерфакс-Україна
Політика
15:12 16.06.2026

Зеленський на полях G7: поки ніяких гальмувань у відкритті кластерів ніхто не бачить

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Учасники саміту країн "Великої сімки" (G7), який проходить 15-17 червня у м. Евіан-ле-Бен (Франція) одноголосно підтримують членство України в ЄС та заявляють про справедливість відкриття Європейським Союзом першого переговорного кластера "Основи" у понеділок, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується ЄС, всі розуміють, що Україна, незважаючи на війну, робить кроки вперед. Вся сімка підтримує наше членство в ЄС – і Урсула (президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – ІФ-У), і Антоніу (президент Європейської ради Антоніу Кошта – ІФ-У) – всі визнають, що відкрили кластер абсолютно справедливо, і всі кластери будуть відкриті. Поки що ніяких гальмувань в цьому процесі ніхто не бачить", – сказав Зеленський журналістам на полях саміту у вівторок.

Також від заявив, що учасники саміту схвально відгукувались про роботу України над проєктами угод про виробництво дронів (тзв drone deal), "наше лідерство в підтримці Близького Сходу завдяки нашій експертизі".

"Ми будемо робити з Канадою Big Drone Deal", – повідомив Зеленький.

Як повідомлялося, ЄС у понеділок відкрив перший переговорний кластер з Україною – "Основи", що є найбільшим кроком до членства України в ЄС з моменту початку переговорів у грудні 2023 року, відкриття наступних кластерів Єврокомісія очікує до кінця літа. "Як наступний крок, Комісія очікує, що (Європейська) Рада перейде до відкриття решти п'яти переговорних кластерів до (кінця) літа, і тоді ми зможемо мати "чудовий вівторок" у липні", – сказала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на брифінгу.

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка додав, що теоретично існує навіть можливість відкрити наступні кластери ще у червні. А щодо впровадження необхідних реформ та закриття переговорних кластерів на шляху до вступу, він зазначив, що середній час становить приблизно два роки – тож до кінця 2028 року, але уряд раніше зобов'язався зробити все, шо від нього залежить, до кінця 2027 року.

Зеленський прибув у вівторок вранці до місця проведення саміту G7 та одразу провів коротку зустріч з президентом Франції Еманюелем Макроном. Пізніше він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом та державним секретарем США Марко Рубіо, які також прибули на саміт. Крім того, на вівторок були заплановані двосторонні зустрічі Зеленського з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єр-міністрами Сполученого Королівства Кіром Стармером та Канади Марком Карні, а також з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Теги: #зеленський #g7

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