Зеленський і Мерц обговорили посилення української ППО і реалізацію нових домовленостей

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на полях саміту "Великої сімки" в Евіані, Франція.

"Говорили про оборонну підтримку України, передусім про подальше посилення нашої ППО, ситуацію на фронті та результати українських далекобійних санкцій. Окремо обговорили шляхи реалізації домовленостей сьогоднішньої зустрічі у форматі G7 – Україна. Важливо, щоб результативність України на полі бою та в далекобійності доповнювалась ефективним глобальним тиском на Росію", – написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Він також подякував за підтримку України та німецьке лідерство у захисті життів наших людей від масованих російських атак.

"Вдячний за підтримку нашого шляху до Євросоюзу. Це важливо для українського народу", – додав президент.