Зеленський за підсумками зустрічей на G7: всі вважають необхідним зупинити війну і не бачать бажання з боку РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про спільне бачення країн-учасниць саміту "великої сімки" (G7), який проходить 15-17 червня у м. Евіан-ле-Бен (Франція), необхідності посилити тиск на РФ, насамперед, санкційний, з метою завершення війни в Україні.

"Всі країни "сімки", і сьогодні це було впродовж нашого саміту, повністю підтримують Україну. Всі країни засудили удари по цивільній інфраструктури, по наших людях, по Лаврі… І всі засуджують, і всі реально не розуміють логіку лідера агресивної Росії. Всі вважають, що в будь-якому випадку треба зупиняти війну. Це логічно. Всі вважають, що не бачать бажання з боку Росії, передусім Путін не хоче закінчувати, але треба змусити його, передусім через санкції. це всі країни говорили: Канада, Британія", – сказав Зеленський в коментарі журналістам у вівторок.

Він додав, що мав розмову з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кіром Стармером, під час якої подякував йому за зупинку танкерів російського "тіньового флоту". "Всі країни будуть цим займатися, будуть впроваджувати в життя відповідні кроки", – сказав президент України.

Крім того, він повідомив, що під час зустрічі з президентом Швейцарії Гі Пармеліном у понеділок ввечері обговорив з ним відновлення Києво-Печерської лаври, будівлі якої були пошкоджені під час російського обстрілу Києва в ніч на понеділок. "Вони разом з нашими спеціалістами будуть цим займатися. Дякую Швейцарі за таку ініціативу і підтримку", – сказав Зеленський.

Пізніше Зеленський повідомив, що, крім Стармера, президентів Франції та США Еманюеля Макрона та Дональда Трампа, провів полях саміту зустрічі з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем'єр-міністром Канади Марком Карні, федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі, президентом Європейської ради Антоніу Коштою, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Дякую… за участь і за сильні ідеї щодо того, як примусити Росію до миру. Пріоритети чіткі: збільшення кількості ракет ППО та надання ліцензій на їх виробництво, пакет підтримки на зиму та посилення тиску на Росію. Важливо, що США готові забезпечити backstop за цими напрямами роботи", – написав президент України в Телеграм за підсумками зустрічей.

"Ключове – щоб усе обговорене було реалізовано. Росія має усвідомити, що її війна ніколи не стане нормою. Я дякую всім, хто допомагає", – додав Зеленський.