Інтерфакс-Україна
Політика
14:04 16.06.2026

Трамп заявляє, що робитиме все можливе для врегулювання ситуації в Україні

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Трамп заявляє, що робитиме все можливе для врегулювання ситуації в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність докласти максимум зусиль для врегулювання ситуації в Україні.

"Я робитиму все, що можливо", – сказав американський лідер на полях саміту G7 у Франції у вівторок.

При цьому він зазначив, що російській стороні слід піти на угоду з Україною, щоб припинити бойові дії.

"Росії слід укласти угоду", – сказав Трамп.

За його словами, раніше у Франції він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"У нас була одна зустріч. У нас була хороша зустріч", – сказав він, додавши, що пізніше у вівторок відбудеться ще одна зустріч із Зеленським.

Теги: #трамп #зеленський #g7

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