Трамп заявляє, що робитиме все можливе для врегулювання ситуації в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність докласти максимум зусиль для врегулювання ситуації в Україні.

"Я робитиму все, що можливо", – сказав американський лідер на полях саміту G7 у Франції у вівторок.

При цьому він зазначив, що російській стороні слід піти на угоду з Україною, щоб припинити бойові дії.

"Росії слід укласти угоду", – сказав Трамп.

За його словами, раніше у Франції він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"У нас була одна зустріч. У нас була хороша зустріч", – сказав він, додавши, що пізніше у вівторок відбудеться ще одна зустріч із Зеленським.