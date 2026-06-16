14:04 16.06.2026
Трамп заявляє, що робитиме все можливе для врегулювання ситуації в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність докласти максимум зусиль для врегулювання ситуації в Україні.
"Я робитиму все, що можливо", – сказав американський лідер на полях саміту G7 у Франції у вівторок.
При цьому він зазначив, що російській стороні слід піти на угоду з Україною, щоб припинити бойові дії.
"Росії слід укласти угоду", – сказав Трамп.
За його словами, раніше у Франції він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
"У нас була одна зустріч. У нас була хороша зустріч", – сказав він, додавши, що пізніше у вівторок відбудеться ще одна зустріч із Зеленським.