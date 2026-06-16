Зеленський про зустрічі на полях G7: головне – посилити ППО та підштовхнути дипломатію для завершення війни

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок зустрічей на саміті "великої сімки" (G7) у м. Евіан-ле-Бен (Франція), які він назвав змістовними.

"Графік на день серйозний. Головне – посилити ППО для України та підштовхнути дипломатію, щоб Росія завершила свою війну. Мир потрібен", – написав Зеленський в телеграм у вівторок.

Як повідомлялося, Зеленський прибув у вівторок вранці до місця проведення саміту "великої сімки" (G7) в м. Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера у Франції та одразу провів коротку зустріч з президентом Франції Еманюелем Макроном. Також на вівторок заплановано двосторонні зустрічі Зеленського з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністрами Сполученого Королівства Кіром Стармером та Канади Марком Карні, а також з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Президент США Дональд Трамп теж прибув до Евіан-ле-Бен та перебуває на полях саміту.

Kyiv Independent із посиланням на джерела повідомило у вівторок, що на полях саміту G7 відбулася закулісна зустріч за участі Зеленського, Трампа та Макрона.