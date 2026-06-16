Інтерфакс-Україна
Політика
09:15 16.06.2026

На саміті G7 Велика Британія представить санкції проти РФ та енергетичну угоду з постачанням урану для України

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На саміті G7 Велика Британія представить санкції проти РФ та енергетичну угоду з постачанням урану для України
Фото: Unsplash

У межах саміту G7 у Франції Велика Британія оголосить про підготовку нового пакета санкцій проти Росії та розширення енергетичної підтримки України, зокрема через постачання збагаченого урану за підтримки UK Export Finance для українського оператора Енергоатом через компанію Urenco, а також про заходи, спрямовані на посилення тиску на російський "тіньовий флот" і фінансові мережі, що використовуються для обходу санкцій.

"Прем’єр-міністр Кір Стармер сьогодні візьме курс на посилення тиску на Росію, оголошуючи нові санкції та одночасно розширюючи підтримку України в енергетичній сфері на саміті G7 у Франції", – повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

Окрім того, як зазначається, на саміті G7 в Евіані ключовою темою стане посилення тиску на Росію, підтримка України та питання європейської безпеки. Перша сесія за круглим столом буде присвячена побудові миру та безпеки для України та Європи. Очікується, що британський прем’єр виступить із закликом до колективних дій G7 для забезпечення "справедливого і тривалого миру" для України.

У рамках нових рішень Лондон також оголосить масштабну енергетичну угоду, яка забезпечить Україну електроенергією на наступні два роки. Вона передбачає постачання британського ядерного палива за підтримки UK Export Finance (UKEF) у розмірі 210 млн фунтів стерлінгів, що дозволить компанії Urenco постачати збагачений уран українському оператору "Енергоатом".

У британському уряді наголошують, що ця угода є критично важливою для енергетичної безпеки України, оскільки "Енергоатом" забезпечує понад 50% електроенергії країни. Водночас вона підтримує робочі місця у Великій Британії та експортні можливості.

Очікується також новий пакет санкцій, спрямований на "задушення воєнних зусиль Росії", зокрема проти її "тіньового флоту" та фінансових мереж

"Він (пакет санкцій – ІФ-У) безпосередньо спрямований проти російського "тіньового флоту" та фінансових мереж, які використовуються для обходу західних санкцій і підтримки військових закупівель. Велика Британія, як очікується, також стане першою країною, яка запровадить санкції проти кількох суден для перевезення зрідженого природного газу (LNG), що транспортують санкційний російський LNG", – йдеться в релізі.

Згідно з повідомленням, нові заходи також спрямовано на викриття російських схем із прихованого закуповування західних технологій та перекриття каналів фінансування через треті країни.

Теги: #санкції_рф #g7 #енергетика #велика_британія

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