Єврокомісія очікує відкриття наступних кластерів з Україною до кінця літа, можливо вже у липні – єврокомісарка

Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko

Європейський Союз у понеділок відкрив перший переговорний кластер з Україною – "Основи", що є найбільшим кроком до членства України в ЄС з моменту початку переговорів у грудні 2023 року, відкриття наступних кластерів Єврокомісія очікує до кінця літа, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

"Як наступний крок, Комісія очікує, що (Європейська) Рада перейде до відкриття решти п'яти переговорних кластерів до (кінця) літа, і тоді ми зможемо мати "чудовий вівторок" у липні", – сказала вона на брифінгу після другої конференції щодо вступу України в Люксембурзі у понеділок, на якій був відкритий перший кластер.

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