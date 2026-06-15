Інтерфакс-Україна
Політика
21:50 15.06.2026

Зеленський: Україна заслужила рухатися швидше на шляху до ЄС, прискорення відкриття кластерів є відповіддю Європи на агресію РФ

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський | Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19298

Прискорення відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу є однією з найсильніших відповідей Європи на російську агресію, при цьому Україна заслужила право рухатися до членства швидше, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми вважаємо, що одна з найсильніших відповідей, яку Європа може дати на російські атаки та постійні акти агресії, – це прискорити наш процес вступу, прискорити відкриття кластерів", – сказав він.

Глава держави наголосив, що Україна заслужила право рухатися швидше на шляху до ЄС.

"Часто складається враження, що нам завжди доводиться боротися сильніше від інших, щоб рухатися вперед на нашому шляху до ЄС. Україна заслужила право рухатися швидше. І саме таке політичне рішення сьогодні потрібне Європі", – зазначив Зеленський у зверненні до учасників Міжурядової конференції Європейського Союзу у понеділок.

Президент також заявив про готовність України до відкриття всіх переговорних кластерів.

"Ми готові до відкриття всіх кластерів. Ми виконали свою роботу. Всі у Європі це знають. Тож давайте рухатись вперед із відкриттям кластерів без зволікань – решти п'яти кластерів після сьогоднішнього відкриття першого", – додав він.

 

Теги: #переговори #кластери #єс

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