Мер Києва Кличко та голова Європейського комітету регіонів обговорили продовження реформи децентралізації

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з головою Європейського комітету регіонів Катою Тютто та обговорив розвиток реформи децентралізації та допомогу українським громадам. Про це повідомляє сайт КМДА.





"Зустрівся з Президенткою Європейського комітету регіонів Катою Тютто, яка прибула до Києва. Говорили про ситуацію в Україні та столиці. Ката Тютто наголосила на важливості розвитку місцевого самоврядування в Україні, посилення спроможності українських громад. Та готовності європейських партнерів допомагати українським містам. Розповів про напрацьовані Асоціацією міст України пропозиції щодо подальшого розвитку місцевого самоврядування та необхідність продовження реформи з децентралізації", - написав Віталій Кличко.





Мер також розповів про організацію роботи столичних служб, забезпечення киян необхідними послугами, а також про виклики, які стоять перед органами місцевого самоврядування в умовах повномасштабної війни та постійних обстрілів.



Крім того, Віталій Кличко та Ката Тютто обговорили спільні з Європейським Альянсом міст та регіонів заходи під час Конференції з питань відновлення України URC-2026, яка відбудеться наприкінці червня у Гданську.