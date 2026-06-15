Інтерфакс-Україна
Політика
18:51 15.06.2026

Порошенко про відкриття кластера "Основи": швидкість і успіх переговорного процесу залежатимуть від України

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Порошенко про відкриття кластера "Основи": швидкість і успіх переговорного процесу залежатимуть від України
Фото: https://eurosolidarity.org/2026/03/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав відкриття першого переговорного кластера "Основи" і зазначив важливість роботи парламенту і уряду для успіху переговорного процесу про вступ України до Європейського союзу.

"Рішення про відкриття переговорного кластера ухвалене в Європі, але швидкість і успіх переговорного процесу залежатимуть насамперед від України. Від роботи парламенту і уряду. Від якості законів та їх впровадження. Від нашої здатності забезпечити реальні зміни, а не їх імітацію", – написав Порошенко у Facebook в понеділок.

Він наголосив, що українська сторона вже довела, що здатна досягати великих цілей. "Безвізовий режим, Угода про асоціацію, статус кандидата, початок переговорного процесу – усе це стало результатом наполегливої праці та стратегічного бачення. Тепер маємо довести, що здатні на більше. Що здатні не лише відкрити переговори, а й успішно пройти весь шлях до повноправного членства в Європейському Союзі. Що швидше ми рухатимемося шляхом реформ, то ближчим буде день, коли Україна посяде своє законне місце в сім’ї Європейського Союзу. Так і буде!", – переконаний політик.

Порошенко зазначив, що за рішенням ЄС про відкриття кластера "Основи" стоять "десятки реформ, величезна робота дипломатів, парламенту, уряду, громадянського суспільства та наших європейських партнерів". "За цим рішенням так само стоять учасники Революції Гідності. Так само стоять і Збройні сили України, які зберегли державу. Ми будуємо на фундаменті, який був створений багаторічною працею всієї держави", – констатував він.

Як повідомлялося, 12 червня головуючий в Раді Європейського союзу Кіпр офіційно оголосив про проведення 15 червня міжурядових конференцій з Україною та Молдовою, на яких був відкритий перший переговорний кластер щодо вступу в ЄС.

Теги: #кластер #порошенко #основи #вступ_в_єс #євросолідарність

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