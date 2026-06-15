Інтерфакс-Україна
Політика
18:29 15.06.2026

Білецький: мене влаштовує роль лише військового

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Білецький: мене влаштовує роль лише військового
Фото: 3 Армійський Корпус

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що наразі його "влаштовує роль лише військового".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час спілкування з медіа після церемонії передачі військової техніки Третьому АК від Латвії.

"Ні, зараз в мене влаштовує роль лише військового. І кращої ролі під час війни, мені здається, для чоловіка немає", – зазначив Білецький, відповідаючи на питання щодо можливих планів участі в українській політиці.

Теги: #3_корпус #білецький

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