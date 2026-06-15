Країни ЄС домовилися почати переговори про вступ з Україною та Молдовою – Європейська Комісія

Усі країни ЄС домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою, повідомляє пресслужба Європейської Комісії в телеграм-каналі в понеділок, 15 червня.

"Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основи процесу вступу, зокрема щодо правосуддя, свободи та основних прав. Ми бачимо, скільки зусиль доклали ці країни, і винагороджуємо їх чітким шляхом уперед", – йдеться у повідомленні.

В Комісії наголосили, що розширення є стратегічним вибором Європи.

"Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання", – зазначається в повідомленні.