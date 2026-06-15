18:21 15.06.2026
Країни ЄС домовилися почати переговори про вступ з Україною та Молдовою – Європейська Комісія
Усі країни ЄС домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою, повідомляє пресслужба Європейської Комісії в телеграм-каналі в понеділок, 15 червня.
"Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основи процесу вступу, зокрема щодо правосуддя, свободи та основних прав. Ми бачимо, скільки зусиль доклали ці країни, і винагороджуємо їх чітким шляхом уперед", – йдеться у повідомленні.
В Комісії наголосили, що розширення є стратегічним вибором Європи.
"Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання", – зазначається в повідомленні.