Єврокомісарка з розширення очікує відкриття решти п'яти переговорних кластерів з Україною у липні

Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko

Європейський Союз за умови виконання Україною та Молдовою необхідних вимог відкриє для них решту п’ять переговорних кластерів вже в липні, очікує єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

"Якщо вони виконують свої зобов’язання, ми також повинні їх виконати. Тому я сподіваюся, що в липні ми відкриємо всі п’ять інших кластерів, і це також є гарною новиною", – сказала вона під час преспідходу у Люксембурзі у понеділок, де проходять міжурядові конференції з Україною та Молдовою, на яких буде відкритий перший переговорний кластер щодо вступу в ЄС.

Кос назвала цей понеділок – "мегаднем для процесу розширення", бо це перший найбільший крок для України та Молдови після того, як вони отримали статус кандидата у 2023 році.

Щодо дискусії про різні варіанти процедури розширення ЄС, єврокомісарка привітала сам їх факт, але наголосила, що за будь-якого варіанту повноцінне членство буде можливим лише після того, як держави-члени виконають усі вимоги.

"Нарешті ми маємо дискусію, яку я так довго хотіла провести, у тому числі разом із державами-членами, а саме: якщо процес розширення для деяких із них (кандидатів) не відповідає сучасним умовам, то яку методологію ми могли б застосувати? Нам потрібна ця дискусія", – зазначила Кос.

Вона зауважила, що немає "ні напівчленства, ні чвертьчленства, а є лише повне членство".

За її словами, зараз обговорюються два дуже важливі принципи: принцип заслуг та дуже багато варіантів того, що можна зробити у сфері поступової інтеграції.

"І саме це ми зараз розглядаємо – як покращити цю частину процесу вступу", – підсумувала єврокомісарка.