Подальше фінансування України буде одним з питань саміту G7 – фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорить, що одним з питань саміту Великої сімки буде питання подальшого фінансування України. Вона також оголосила внесок Європейського союзу в розмірі 75 млн євро гранту у новий безпечний конфайнмент.

Про це вона повідомила у понеділок на пресконференції в Евіан, де пройде саміт Великої сімки, на якому також очікується участь президента України Володимира Зеленського.

"З нетерпінням чекаю завтрашнього зустрічі з президентом Зеленським. Жорстока війна агресії Росії триває, власне, довше, ніж Перша світова війна. І враховуючи ескалацію атак, Європа продовжує непохитну підтримку України. Наш пакет позик у розмірі 90 млрд євро покриває 2/3 фінансових потреб України на цей та наступний рік. Перші виплати відбудуться ще цього місяця. А для решти третини нам потрібні активні партнери України. Це буде темою цього саміту", – сказала президент Європейської комісії.

Фон дер Ляєн також повідомила, що разом з Канадою ЄС готується до наступної зими в Україні. "Разом з Канадою ми очолюємо роботу з підготовки (до зими – ІФ-У). І ми приєднуємося до зусиль президента Макрона щодо обіцянок. Я можу оголосити про внесок у розмірі 75 млн євро у вигляді грантового фінансування нового безпечного конфайнменту", – анонсувала вона.

Фон дер Ляєн також констатувала, що "водночас ЄС закріплює Україну в Європі". "Сьогодні ми відкриваємо перший кластер переговорів про вступ до ЄС. Це величезний крок вперед. Україна досягла значного прогресу в реформах. Вони досягли успіхів, тож тепер ми також повинні досягти успіху", – наголосила президент Європейської комісії.