Інтерфакс-Україна
Політика
16:55 15.06.2026

Трамп: Судна почали рухатися через Ормузьку протоку, багато з них завантажені нафтою

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Трамп: Судна почали рухатися через Ормузьку протоку, багато з них завантажені нафтою

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що судноплавство через Ормузьку протоку відновлюється, здійснюється, зокрема, перевезення нафти.

"Судна вирушили в плавання, багато з них завантажені нафтою, з Ормузької протоки. Вони підуть південною магістраллю, яка є повністю безпечною, спокійною, ідеальною", – написав він у соцмережі Truth Social.

Трамп уточнив, що є й інші маршрути руху через протоку.

У ніч на понеділок він оголосив про припинення американської морської блокади Ірану. Президент пояснив, що Тегеран не стягуватиме мита за проходження протокою.

Водночас у понеділок агентство "Фарс" із посиланням на джерело повідомило, що іранська й оманська сторони, згідно з укладеною з США угодою, в майбутньому зможуть самостійно визначати правила управління Ормузькою протокою. Джерело стверджує, що використання в тексті терміну "послуги для судноплавства" означає, що "США визнають право Ірану на стягнення плати".

За словами співрозмовника агентства, Тегеран буде лише протягом 60 днів дозволяти безкоштовне проходження суден. Потім іранська сторона "отримуватиме фінансову вигоду для економічного розвитку", – зазначило джерело.

Теги: #нафта #трамп #ормузька_протока

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