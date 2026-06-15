Інтерфакс-Україна
Політика
16:16 15.06.2026

Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах закликав зробити протибалістичну оборону спільною справою всієї Європи

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Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах закликав зробити протибалістичну оборону спільною справою всієї Європи
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок взяв онлайн-участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах де поінформував колег про наслідки масованого удару Росії цієї ночі і закликав створити "європейський протибалістичний щит", повідомляється на сайті МЗС.

"Києво-Печерська лавра – це духовний центр нашої нації та святиня всього християнства. А також об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО. Ми очікуємо рішучої реакції від керівних органів ЮНЕСКО та негайного направлення експертів ЮНЕСКО на місце цього злочину", – зауважив міністр.

Сибіга додав, що ООН визначила травень як найсмертельніший місяць для українських цивільних, коли було вбито щонайменше 270 людей.

Тому глава МЗС наголосив, що протибалістична оборона має стати спільною справою всієї Європи та закликав партнерів знайти будь-які можливості, аби забезпечити Сили оборони України цими засобами.

"Стратегічно нам потрібен європейський протибалістичний щит. Йдеться про безпеку Європи та її стратегічну автономію", – зауважив Сибіга, подякувавши усім союзникам, які вже долучилися до цієї ініціативи.

Міністр наголосив, що найкращою відповіддю на російський терор буде повноцінне членство України.

Також він зазначив, що Україна здатна посилити ЄС, і окреслив чітку позицію щодо майбутнього членства: "Наша мета – повноправне членство. Жодної альтернативи не існує – ані в межах права ЄС, ані в умовах сьогоднішнього турбулентного світу. Час напівзаходів минув. Як і час паперових гарантій".

Теги: #рада_єс #ппо #сибіга #антибалістика

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