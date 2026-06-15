Україна запропонувала зустріч з керівництвом РФ на полях G7, російська сторона не надала чіткої відповіді – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонував зустрітися з Володимиром Путіним на саміті "великої сімки" (G7), який проходить у Франції 15-17 червня, та обговорити з ним питання припинення війни.

"Чесно кажучи, перед початком саміту G7 ми дали зрозуміти, що готові зустрітися з Путіним під час саміту G7, бо там присутній Трамп (президент США Дональд Трамп – ІФ-У) і Макрон (президент Франції Емманюель Макрон – ІФ-У). Отже, європейці плюс Америка – це дуже гарна нагода зустрітися разом, і саме тому ми могли б запросити Росію. І Європа, і Сполучені Штати погодилися", – сказав Зеленський журналістам в понеділок вранці на території Києво-Печерської лаври, яка зазнала російської атаки минулої ночі, перед виїздом на саміт G7.

У той же час він наголосив, до РФ "знову продемонструвала, що не готова говорити про це". "Ось чому ми повинні бути готові тиснути на Путіна все більше і більше, поки він не припинить цю війну", – додав президент України.

На питання, що б він сказав Путіну після цього нападу, Зеленський відповів: "Ми щось скажемо. Побачимо".

Він зазначив, що удар по Києву був завданий РФ в день народження президента США Дональда Трампа. "Він (Путін – ІФ-У) привітав президента Сполучених Штатів, а після цього він був абсолютно цинічною людиною – він завдав величезного удару Україні. Я думаю, вони чекали, щоб привітати президента Трампа, щось таке", – сказав президент України, відповідаючи на запитання журналіста про мету нічної атаки на Київ.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-України" власне проінформоване джерело в Офісі президента, пропозиція зустрітися на рівні лідерів на полях G7 була передана українською стороною російській стороні деякий час тому різними каналами, зокрема, через дипломатів, працівників розвідки та інших посередників.

Співрозмовник агентства наголосив, що чіткої відповіді на пропозицію від російської сторони так і не прозвучало. Пізніше помічник Путіна Юрій Ушаков публічно повторив пропозицію провести відповідну зустріч у Москві, що вже неодноразово відхилялося українською стороною, а після цього було здійснено черговий обстріл Києва, Харкова та інших міст України, зазначило джерело. За словами співрозмовника, такі дії РФ також можна розцінювати як відповідь на пропозицію.

Як повідомлялося, п’ятеро людей загинуло, 35 постраждали внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, палав дах Успенського собору Києво-Печерської лаври. Наразі пожежу ліквідовано.

Внаслідок ударів по Харкову було пошкоджене приміщення Харківського художнього музею, цивільні підприємства, житлові будинки, автомобілі. Постраждало 13 громадян, серед яких є одномісячна дитина. Через повторний удар по території цивільного підприємства в Холодногірському районі міста смертельні поранення отримали четверо працівників ДСНС та працівник департаменту надзвичайних ситуацій міської ради. Поранено шість рятувальників.

У Шосткинській громаді в Сумській області загинула жінка через атаку ворожого БпЛА на її помешкання вночі. Загалом в області постраждали четверо цивільних, серед них 11 річна дівчинка. В місті Дніпро окупанти вдарили по Дніпровському будинку органної та камерної музики.

Пізніше Зеленський уточнив, що всього в Україні 11 загиблих та 53 постраждалих внаслідок нічної атаки.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обстрілу заявила, що лідери країн G7 на саміті у Франції обговорять посилення тиску на РФ для закінчення війни.