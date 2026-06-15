Віцеспікерка Ради Кондратюк пропонує виключити Росію з ЮНЕСКО

Фото: пресслужба Верховної Ради

Віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк закликала держави-члени ЮНЕСКО виключити Росію з організації.

"Я закликаю держави-члени ЮНЕСКО публічно засудити атаку на Лавру та ініціювати екстрений розгляд питання про відповідальність росії за систематичне знищення об’єктів світової спадщини. Присутність росії в організації, мандат якої полягає у захисті культурної спадщини людства, стала абсурдом. Держави-члени повинні це назвати своїми іменами і зробити відповідні висновки: а саме виключити росію з організації", – написала Кондратюк у Фейсбуці у понеділок.

Вона повідомила, що побувала сьогодні у Києво-Печерської Лаврі.

"Те, що я побачила – це не наслідки випадкового влучання", – зазначила Кондратюк.

За її словами, пряме влучання БпЛА прийшлося у вівтарну частину Успенського собору – Стефанівський приділ.

"Пошкоджено екстер’єр та інтер’єр собору, а також прилеглі будівлі. На території Лаври також постраждали Скарбниця Національного музею історії України, Музей книги і друкарства України, Національна історична бібліотека України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв та фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України. У будівлях пошкоджено вікна та двері", – зазначила народна депутатка.

Вона підкреслила, що після пожежі і її локалізації під загрозою – розписи, фрески та іконостас, які становлять не лише церковну, але й національну цінність.