Інтерфакс-Україна
Політика
14:52 15.06.2026

Прем'єрка Італії: Агресія Росії є неприйнятною; підтримка Києва стане головним питанням на саміті G7

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Прем'єрка Італії: Агресія Росії є неприйнятною; підтримка Києва стане головним питанням на саміті G7
Фото: https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що агресія Росії є неприйнятною; підтримка Києва стане головним питанням на саміті G7, передає італійське інформаційне агентство Аnsa.

"Агресія Росії проти України є неприйнятною. Зіткнувшись із жорстокими атаками Росії, ми не можемо відвертати погляд. Солідарність є фундаментальною", – заявила вона під час виступу перед пресою разом із прем’єр-міністром Японії.

"Коли атаки не зупиняються навіть перед тисячолітніми символами християнства", нам потрібна "рішуча підтримка Києва". Це, разом із "зусиллями на користь миру", буде "головними темами на саміті G7", пише агентство.

Теги: #мелоні #атаки_рф #італія #g7

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