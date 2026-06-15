Прем'єрка Італії: Агресія Росії є неприйнятною; підтримка Києва стане головним питанням на саміті G7

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Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що агресія Росії є неприйнятною; підтримка Києва стане головним питанням на саміті G7, передає італійське інформаційне агентство Аnsa.

"Агресія Росії проти України є неприйнятною. Зіткнувшись із жорстокими атаками Росії, ми не можемо відвертати погляд. Солідарність є фундаментальною", – заявила вона під час виступу перед пресою разом із прем’єр-міністром Японії.

"Коли атаки не зупиняються навіть перед тисячолітніми символами християнства", нам потрібна "рішуча підтримка Києва". Це, разом із "зусиллями на користь миру", буде "головними темами на саміті G7", пише агентство.