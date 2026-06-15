14:48 15.06.2026
ЄС розширив санкції щодо РФ, включивши до них Президентський фонд культурних ініціатив
Євросоюз у понеділок запровадив нові санкції проти Росії, додавши до списку низку фізичних осіб, йдеться в постанові Ради ЄС.
Серед них – колишній дитячий омбудсмен і адвокат Павло Астахов.
Крім того, санкції запроваджено щодо Президентського фонду культурних ініціатив.
Євросоюз додав у списки санкцій також генпрокурора РФ Олександра Гуцана, співробітників прокуратури та суддів.
У списки санкцій внесено також директора державної корпорації "Ростех" Олега Євтушенка, індустріального директора комплексу звичайних озброєнь, боєприпасів та спецхімії "Ростеха" Бекхана Оздоєва.