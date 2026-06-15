ЄС розширив санкції щодо РФ, включивши до них Президентський фонд культурних ініціатив

Євросоюз у понеділок запровадив нові санкції проти Росії, додавши до списку низку фізичних осіб, йдеться в постанові Ради ЄС.

Серед них – колишній дитячий омбудсмен і адвокат Павло Астахов.

Крім того, санкції запроваджено щодо Президентського фонду культурних ініціатив.

Євросоюз додав у списки санкцій також генпрокурора РФ Олександра Гуцана, співробітників прокуратури та суддів.

У списки санкцій внесено також директора державної корпорації "Ростех" Олега Євтушенка, індустріального директора комплексу звичайних озброєнь, боєприпасів та спецхімії "Ростеха" Бекхана Оздоєва.