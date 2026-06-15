Інтерфакс-Україна
Політика
14:27 15.06.2026

Міністр закордонних справ Італії після обстрілу Києво-Печерської лаври: Москва не хоче миру

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Міністр закордонних справ Італії після обстрілу Києво-Печерської лаври: Москва не хоче миру

Віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Москва не зацікавлена у мирі після того, як у ніч проти понеділка під час чергової атаки на Україну було завдано удару по Києво-Печерській лаврі, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Атаки на об’єкти ЮНЕСКО є справді надзвичайно серйозними", – заявив Таяні в Люксембурзі, де він бере участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ, передає Аnsa.

"Вони демонструють, що Росія не хоче сідати за стіл переговорів. Київ є також релігійною столицею, тому Росія має бути обережною, щоб не образити почуття всіх християн та православних у Росії. Кремль робить серйозні помилки, демонструючи, що перебуває у скрутному становищі. Ми маємо продовжувати чинити тиск, щоб нарешті відбувся діалог між двома сторонами".

Теги: #таяні #лавра #атаки_рф #італія

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